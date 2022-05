Le caselle di Windows 11 Home e Pro vengono visualizzate insieme ai prezzi

Windows 11 è stato lanciato nell’ottobre 2021. Dopo diversi mesi di attesa, è stata rivelata la sua confezione ufficiale. Il sistema operativo appare in alcuni negozi online.

L’informazione è stata pubblicata su Twitter. Sono state rilasciate schermate del pacchetto ufficiale di Windows 11. Sono di Best Buy. Il marchio offre unità flash di installazione per le versioni Home e Pro del sistema operativo.



Windows 11 casa

Windows 11 Pro

In alcuni casi è più facile e conveniente ottenere il sistema operativo come aggiornamento digitale. D’altra parte, il supporto fisico è utile per le installazioni offline o se la tua connessione Internet è a bassa velocità.

L’edizione Home di Windows 11 ha un prezzo di $ 139 rispetto ai $ 200 della versione Pro. Quindi non ci sono grandi differenze nella politica dei prezzi di Windows 10.

La distribuzione di Windows 11 è ancora in corso.

Allo stesso tempo, Microsoft continua a implementarlo su tutti i PC idonei Windows 10. Il sistema operativo viene quindi offerto come aggiornamento gratuito tramite il servizio Windows Update. Siamo attualmente nella fase finale di questo processo di distribuzione.

Se tutto va come previsto, la disponibilità generale verrà annunciata prima del programma originale.

Su questo Microsoft ha chiarito