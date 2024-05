Gli iPhone sono sempre più vulnerabili agli spyware: Apple lancia l’allarme

Apple aveva già allertato i suoi utenti lo scorso aprile, e ora l’azienda è tornata ad avvertire nuovamente: lo spyware sta cercando di attaccare gli iPhone degli utenti in più di 150 paesi. Una minaccia che deve essere presa sul serio.

Può sembrare una truffa o una truffa, ma questi messaggi lo indicano“Apple ha scoperto che sei il bersaglio di un attacco spyware mercenario che tenta di hackerare da remoto l’iPhone collegato al tuo ID Apple.” Deve essere preso sul serio. Tuttavia, questi avvisi forniscono poche informazioni sulla natura delle spie coinvolte, anche se lo sono Bacca Nera Sembra essere sospettoso di LightSpy.

L’azienda di Cupertino resta in silenzio sulla questione.

Tuttavia, se ricevi questo tipo di messaggio, Il marchio Apple ha dei consigli per te : attiva la modalità Blocco iPhone e fai particolare attenzione quando ti connetti a Internet e usi il tuo iPhone. Anche se questo purtroppo non annullerà retroattivamente lo spionaggio del tuo telefono, dovrebbe prevenire ulteriori attacchi.

Per farlo correttamente, dovresti anche aggiornare il tuo iPhone e cambiare le tue password. Ovviamente Apple coglie l’occasione per ricordarvi di scaricare solo app dall’App Store e di utilizzare password particolarmente complesse…

Tieni inoltre presente che se ricevi questo messaggio, l’attacco deve essere particolarmente recente, poiché il marchio Apple è orgoglioso di informarti entro 24 ore…

