Black Friday 2022 – Speaker portatile Anker SoundCore Boost “4 stelle” a 49,99€ (-26%)

Le cuffie Anker SoundCore Boost un po’ portatili si posizionano come SoundCore 2 Dopo ho seguito un po’ di cura steroidea: un po’ più di volume, un po’ più pesante, un po’ più potente, un po’ più costosa… e decisamente più interessante, come vedremo.

Senza essere pretenzioso, Anker SoundCore Boost è la versione del bravo studente del serio e laborioso. Nessuna pecca di rilievo, design semplice ma elegante e potente, resa audio per nulla eccezionale ma piacevolissima, prezzo di lancio modico di 89 euro: tutto questo ne fa un fuoriclasse del rapporto qualità-prezzo.

Punti forti

Suono pulito ed equilibrato.

Il ritorno di energia è molto attivo, anche a basso volume.

Privo di audio.

Buon stereo, bassa direttività, ottima distribuzione del suono.

robustezza costruttiva.

vulnerabilità

Piccole tracce di respiro sibilante su miscele aggressive.

Nessun ritorno al comando del percorso precedente.

Nota: il calo dei prezzi segnalato viene calcolato confrontando il prezzo più basso del giorno con la media dei prezzi più bassi praticati da tutti i commercianti per il prodotto il mese scorso, con regole di sicurezza per escludere i prezzi dai negozi la cui politica IVA non è chiara (nota come ‘ negozi grigi’, di solito nel caso di importazioni dalla Cina).

