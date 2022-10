Evolution, la mostra che traccia il corso della vita in Colette

Sapevi che gli esseri umani moderni condividono il 98% dei loro geni con gli scimpanzé, l’80% con i cani e il 40% con le banane? La vita sulla Terra, dagli organismi unicellulari alla balenottera azzurra, Ancora oggi ricco di misteri. Tuttavia, gli esseri umani hanno sempre cercato di capire, o quasi sempre, Le origini del suo essere.

esposizione si è evoluto organizzato da Centro di Cultura Scientifica – ULB e Museo Zoologico – ULB Tracciare le tracce della vita. Con i suoi numerosi moduli interattivi, scheletri ed esemplari imbalsamati, la mostra immerge i visitatori nella storia della vita e fa luce sulla sorprendente diversità degli organismi che abitano il nostro pianeta, il risultato di miliardi di anni di evoluzione.

La strada porta i visitatori alla fine del mondo per incontrare le tante specie che la abitano, Sulle tracce di Darwin. L’ufficio del biologo è stato riprodotto per la mostra e Presenta una sintesi delle sue scoperte, influenze e contesto storico Ha presentato i risultati della sua ricerca e teoria.

Usciresi è evolutoI visitatori lo sapranno Individua l’Homo sapiens nella giungla umanaNotano e capiscono i legami che ci uniscono ad altri tipi di esseri umani, ma Conoscerà anche i principali meccanismi dell’evoluzione, in particolare in relazione alla selezione naturale, sessuale e artificiale, tanto da diventare un biologo in erba!

informazioni utili

Fino al 15 gennaio 2023

Prenotazioni

Al Centro di Cultura Scientifica – Campos de Barentville

Via De Villers 227 – Bobina 6010