Yevgeny Prigogine, leader del gruppo Wagner, ha intrapreso una ribellione armata in Russia e si è detto “pronto a morire”

Il leader del gruppo paramilitare Wagner Yevgeny Prigozhen ha affermato sabato di essere entrato in Russia con le sue forze con l’obiettivo di rovesciare la leadership militare, dicendo che “pronto a morire” Con 25.000 uomini per “Libera il popolo russo!. Ha affermato di essere stato sabato mattina al quartier generale dell’esercito russo nella città di Rostov, uno dei principali centri dell’attacco russo all’Ucraina, e di aver preso il controllo di siti militari, compreso un aeroporto. “Siamo al quartier generale, alle 7:30 del mattino“(06:30 HB)”, ha detto Yevgeny Prigogine in un video trasmesso su Telegram.I siti militari a Rostov sono sotto controllo, compreso l’aeroportoAggiunge, mentre dietro di lui camminano uomini in uniforme. “25.000 uomini disposti a morire”

L’ufficio del procuratore generale russo ha annunciato l’apertura di un’indagine su “Ammutinamento dell’esercitoContro il signor Prigogine, che si è ribellato dopo aver accusato l’esercito regolare di bombardare i suoi uomini, le autorità hanno rafforzato le misure di sicurezza a Mosca e in diverse altre regioni della Russia. “Continuiamo, andremo fino in fondoEvguéni Prigojine licenziato in un messaggio audio su Telegram. “Distruggeremo tutto ciò che si mette sulla nostra strada”. “Siamo tutti pronti a morire, tutti e 25.000, e poi ce ne saranno altri 25.000. Perché stiamo morendo per la Patria, stiamo morendo per il popolo russo che deve essere liberato da chi bombarda la popolazione civileHa poi annunciato che le sue forze, schierate finora in Ucraina, hanno varcato il confine ed sono entrate nella città di Rostov, dove si trova il quartier generale del Comando Sud dell’Esercito russo, e dove si stanno svolgendo operazioni militari in Ucraina. coordinatore.

Ha anche confermato che le sue forze hanno abbattuto un elicottero russo.Ha aperto il fuoco su un convoglio di civiliNon ha fornito alcuna prova per queste affermazioni, che Agence France-Presse non ha potuto confermare la loro validità. READ La guerra in Ucraina: lo sviluppo degli eventi del 21 aprile “attività antiterrorismo”

Il sindaco della capitale, Sergei Sobyanin, ha annunciato che “a Mosca sono in corso attività antiterrorismo con l’obiettivo di rafforzare le misure di sicurezza”.

Le immagini sui social media e sui media online, la cui credibilità Agence France-Presse non ha potuto confermare, hanno mostrato veicoli militari che circolano in città, vicino al Ministero della Difesa, e al suo posto davanti alla camera, la parte bassa del Parlamento, la Duma , poche decine. metri dal Cremlino.

Il governatore della regione di Rostov ha invitato i residenti a “rimanere nelle loro case” e gli abitanti di Lipetsk, 420 chilometri a sud di Mosca, hanno annunciato “rafforzamento delle misure di sicurezza”. Indaga sulla ribellione Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto che il procuratore generale russo Igor Krasnov aveva detto al presidente Vladimir Putin “di aprire un’indagine penale in relazione al tentativo di organizzare una ribellione armata”. In più messaggi vocali nel corso della giornata, l’ex capo di Wagner ha affermato che gli attacchi russi avevano causato “un numero molto elevato di vittime” tra le sue fila. “Hanno effettuato attacchi e attacchi missilistici sui nostri accampamenti arretrati. Un gran numero dei nostri combattenti è stato ucciso”, ha detto, accusando il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu di aver ordinato gli attacchi. Il ministero della Difesa ha risposto in un comunicato stampa che queste accuse “non corrispondono alla realtà e sono provocatorie”. L’FSB (Forze di sicurezza) ha invitato i combattenti Wagner ad arrestare il loro comandante. Un influente generale russo, Sergei Surovikin, ha invitato i combattenti Wagner ad abbandonare la loro insurrezione.