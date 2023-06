Questo gelato da supermercato è considerato il più salutare

È bello, fa caldo. Questo è il momento perfetto per rilassarsi con il gelato. Solo che, per quanto gustoso sia questo dolcetto congelato, è anche notoriamente ricco di calorie. Qualcosa per cui ci sentiamo in colpa… per fortuna, alcuni prodotti funzionano bene con il gelato ipocalorico.

Dopo aver rivelato le patatine fritte e i cracker di patate più salutari, l'app Yucca ha appena rivelato il gelato con meno calorie venduto al supermercato. L'applicazione analizza le liste degli ingredienti dei prodotti alimentari dal punto di vista nutrizionale per classificarle da 0 a 100. E così scopriamo che HÄAGEN-DAZS Gelato 150 Calorie ha ottenuto il miglior punteggio, con un punteggio di 72/100. Se il gelato è così delizioso con una base al caramello, ha meno di 150 calorie per coppetta. Si noti inoltre che non contiene additivi e pochissimo zucchero (17 g per 100 g). Sempre in base a questo principio, scopriamo che i peggiori tipi di gelato venduti nei supermercati sono quelli a marchio Oreo. La pentola contiene 39 ingredienti, che è molto. Inoltre, contiene circa il 20% di grassi e circa il 30% di zucchero.