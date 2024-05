Medici Senza Frontiere afferma di aver iniziato a trasferire i pazienti dall’ospedale di Rafah in previsione della loro possibile evacuazione

Un leader del movimento Hamas ha avvertito martedì all’Agence France-Presse che i colloqui previsti in Egitto sul proposto cessate il fuoco nella Striscia di Gaza rappresentano… ” ultima possibilità “ Per liberare gli ostaggi tenuti nell’enclave.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato di aver incaricato la sua delegazione al Cairo di farlo “Continuare a rispettare le condizioni necessarie per il rilascio.” ostaggi e “necessario” Sulla sicurezza di Israele.

Ha aggiunto: “Siamo pronti a fare concessioni per restituire gli ostaggi, ma se non avremo scelta, intensificheremo l’operazione in tutto il settore: nel sud, nel centro e nel nord”.Lo ha detto il ministro della Difesa israeliano Yoav Galant.