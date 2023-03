Pascal Smit vuole installare luci a Bruxelles per il Ramadan come a Londra: “L’illuminazione d’atmosfera unisce le persone”

Quest’anno, Londra ha voluto essere creativa con il Ramadan, che è iniziato il 22 marzo. La famosa Coventry Street, che collega due delle piazze più trafficate della città, Piccadilly e Leicester Square, è stata infatti illuminata con il messaggio “Happy Ramadan”. Le 30.000 luci erano rappresentate in particolare da falci di luna, stelle e lanterne tradizionali chiamate “lanterne”. Quest’ultimo è comunemente usato per decorare le strade del Medio Oriente durante il mese di digiuno.

Ovviamente, questa idea piacque a Pascal Smit. Su Twitter il ministro responsabile dell’Urbanistica e del Patrimonio si è espresso su queste decorazioni: “Una grande fonte di ispirazione per noi di Londra. L’illuminazione d’atmosfera unisce le persone”commentato. prima di suggerire la stessa idea a Philip Close, sindaco di D.C. “Perché non anche durante il Ramadan e il capodanno cinese nella cosmopolita città di Bruxelles?”ha scritto.

Philip Close ha chiarito ai nostri colleghi di SudInfo che non è contrario all’idea. “Abbiamo un presepe per Natale alla Grand’Place. C’è un Festival delle luci a Schuman per Hanukkah. Allora perché non qualcosa per il Ramadan?” È spiegare.