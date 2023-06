‘È una storia incredibile’: Una multa salatissima per un inquilino di una casa popolare

Cè una storia che Le Figaro descrive come “incredibile”. Un uomo di nome Bilal ha scoperto che il guardiano del debito aveva prelevato 1.740 euro dal suo conto in banca. Ha anche appreso di essere stato condannato a pagare poco più di 38.000 euro di affitto non pagato al suo ex proprietario sociale. Ma Bilal gli assicura: lascia questa residenza.

Ecco i fatti. Secondo il proprietario della casa, Bilal non è andato a fare l’inventario del suo appartamento. Ciò che il giovane compete con i nostri colleghi francesi: “Ero presente durante l’inventario, che è stato effettuato utilizzando un tablet elettronico. Mi hanno detto che avrei ricevuto via e-mail la lista di pagamento, ma non ho ricevuto nulla. Come di oggi, le chiavi sono state restituite.

Successivamente, il padrone di casa ha confermato che Bilal si è impegnato a tornare da loro per fissare un’altra data prima di mostrare loro il desiderio di mantenere la sua residenza fino alla fine di settembre e all’inizio di ottobre. Quindi il suo debito per l’affitto sarebbe aumentato. Bilal non era d’accordo: all’epoca non viveva nell’appartamento.

Il locatore intraprende azioni legali. Bilal afferma di non essere stato informato di tutte le procedure legali o delle lettere ricevute dagli ufficiali giudiziari.