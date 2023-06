Caso Fourniret: la sua ex moglie è tornata nel reato a causa della scomparsa di tre giovani ragazze

Il giudice istruttore del centro “casi freddi” di Nanterre venerdì ha chiesto il licenziamento di Monique Olivier, ex moglie del serial killer Michel Fourniret, davanti alla corte d’assise di Hauts-de-Seine. È accusata di complicità nel rapimento di Estelle Mouzin nel 2003, così come nel rapimento e omicidio di Marie-Angel Domis nel 1988 e Joanna Parish nel 1990, ha detto all’AFP l’ufficio del procuratore di Nanterre.

Dalla morte di Michel Fourniret nel 2021, Monique Olivier è l’unica persona coinvolta nei tre fascicoli. Il suo processo, la cui data non è ancora stata fissata, sarà il primo per il tribunale giudiziario di Nanterre dedicato ai casi irrisolti.

L’accusa ha affermato che questi due casi saranno processati contemporaneamente. “Non è sorprendente, perché i fatti sono notiRichard DeGeneres, l’avvocato di Monique Olivier, mi ha detto all’AFP, spiegando che non intende appellarsi contro l’accusa.

Già condannato in altri casi

Monique Olivier, 74 anni, è già stata condannata all’ergastolo per complicità in quattro omicidi e stupri di gruppo commessi da Michel Fourniret. È stata poi condannata a 20 anni di carcere per complicità in un quinto omicidio, questa volta definito “malvagio”, anch’esso commesso dall’assassino.