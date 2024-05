Una delegazione israeliana è al Cairo; L’egiziano Cairo News Channel ha riferito che tutte le parti “sono d’accordo a tornare al tavolo dei negoziati”.

“Si prevede che la situazione attuale peggiori ulteriormente con le forze israeliane che emettono ordini di ‘evacuazione’ per più di 100.000 civili in alcune parti di Rafah, e se l’offensiva di terra israeliana a Rafah continua”. Diverse organizzazioni non governative sono state allertate, in un comunicato stampa, tra cui Oxfam, Doctors of the World e Save the Children.