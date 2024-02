Xbox offre ai suoi concorrenti quattro videogiochi esclusivi – 16 febbraio 2024 alle 07:24

SAN FRANCISCO (awp/afp) – Xbox, l'entità di videogiochi del colosso statunitense Microsoft, ha annunciato giovedì che alcuni dei suoi giochi precedentemente esclusivi saranno aperti ad altre console, un importante cambiamento strategico che le consente di continuare a competere con le sue società più grandi. partner. I concorrenti giapponesi Sony e Nintendo.

“Pensiamo che sia giunto il momento di utilizzare ciò che altre piattaforme hanno da offrire per far crescere i nostri franchise”, vale a dire i videogiochi sviluppati inizialmente esclusivamente per Xbox, ha spiegato il capo di Xbox Phil Spencer durante una presentazione online.

“Credo fermamente che tra cinque o dieci anni i giochi esclusivi per i media rappresenteranno una porzione sempre più piccola del settore”, ha aggiunto.

Ma Xbox sta iniziando con cautela, poiché inizialmente renderà disponibili alla concorrenza solo quattro dei suoi giochi.

“Non promettiamo nulla oltre questi quattro giochi”, ha avvertito il signor Spencer. “Quindi, se sei su un'altra piattaforma e li vedi arrivare, non prenderlo come un segno che tutti li seguiranno.”

Secondo The Verge, un sito web multimediale specializzato in tecnologia, questi giochi saranno i giochi Xbox “Hi-Fi Rush”, “Pentiment”, “Sea of ​​​​Thieves” e “Grounded”. Tuttavia, nessuno di loro è un blockbuster.

Annuncio al di sotto delle aspettative

Ciò ha causato una certa delusione nella comunità di gioco globale, poiché molti speravano che Xbox avrebbe aperto il suo elenco di giochi esclusivi, che include grandi successi come “Halo”, “Indiana Jones” e “Starfield”.

“Perché Xbox ha aspettato una settimana e ha lasciato crollare l'intera comunità, se l'unica cosa degna di nota è che quattro piccoli titoli stanno diventando multipiattaforma?”, ha reagito un membro del “forum Reddit dedicato a Mr. Hans”. Podcast di Spencer.

“Questo è un grande cambiamento”, ha affermato un altro membro del forum, pensando che fosse solo l'inizio.

Questo annuncio arriva in un momento in cui Xbox soffre ancora della concorrenza con la console PlayStation 5 (PS5) di Sony. Secondo Ampere, le vendite della console Microsoft sono diminuite del 15% lo scorso anno, mentre le vendite di PS5 sono aumentate del 65%, con Sony che ha venduto tre volte di più della sua rivale.

Oltre alle console, Microsoft punta sugli acquisti online di giochi e aggiornamenti per incrementare la propria attività in questo settore. Il gruppo di Redmond (nello stato di Washington) ha fatto sapere giovedì di avere ora 34 milioni di abbonati alla piattaforma di gioco online Game Pass.

Ciò rappresenta un aumento del 36% rispetto al numero annunciato da Microsoft due anni fa.

Il gruppo americano vuole incrementare le proprie vendite anche nel settore dei videogiochi dopo aver completato lo scorso ottobre la gigantesca acquisizione (69 miliardi di dollari) dell'editore di giochi Activision Blizzard, che ha ottenuto nel suo portafoglio numerosi grandi successi multipiattaforma, come “Call of Duty” e “Smash.” “Caramella.”

Sony e Nintendo non hanno la stessa pressione

“Lo sviluppo di videogiochi è diventato sempre più costoso, quindi se li rendi accessibili a più piattaforme, aumenti la loro redditività”, ha detto all'AFP Serkan Toto, capo della società di ricerca specializzata Kantan Games in Giappone.

Dopo la costosa acquisizione di Activision, Xbox è sotto “pressione” per trovare nuovi modi per accelerare le vendite, conferma questo esperto che si aspetta, oltre al “ballon di prova” annunciato giovedì, di vedere “più giochi Xbox su altre piattaforme in il mondo.” futuro.”

Potrebbe indurre i suoi grandi rivali Sony e Nintendo a fare lo stesso? Niente è meno certo, secondo Tutu.

Anche se le vendite di PlayStation 5 iniziano a diminuire, “non credo che Sony sia sotto pressione per portare i suoi giochi esclusivi a Microsoft”, ha affermato.

Soprattutto perché Sony sta già lavorando in qualche modo su un modello multipiattaforma: molti dei suoi titoli possono essere giocati su PC e il gruppo vuole ampliare la propria offerta in questo settore.

Da parte sua, Nintendo “non rinuncerà mai ai suoi giochi esclusivi” perché sono “assolutamente essenziali” per la sua identità, afferma Toto. “Così potrai dimenticare l'idea di vedere un giorno i giochi di Mario o Pokémon su PC o PlayStation, per esempio.”

AFP/Al