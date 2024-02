Ufficiale: Call of Duty e tutti i giochi Xbox Day One in Xbox Game Pass | X-Box

Microsoft ha confermato alcune informazioni che si vociferava da diverse settimane. Sappiamo che quattro giochi Xbox arriveranno sulle console concorrenti e che il marchio sta lavorando sulla prossima generazione di Xbox. Ma la società ha anche confermato che tutti i suoi giochi verranno rilasciati il ​​primo giorno su Xbox Game Pass.

Tutti i giochi Xbox Day One in Xbox Game Pass, incluso anche Call of Duty!

Tra le voci che si sono diffuse nelle ultime settimane, alcuni dubitano che Call of Duty verrà prima o poi incluso in Xbox Game Pass. Ma Microsoft mette da parte questa voce confermando che tutti i giochi sviluppati da Xbox saranno disponibili sul servizio sin dal primo giorno. Matt Botti, capo di Xbox Studios, lo ha confermato durante il podcast Xbox.

Innanzitutto, tutti i nostri giochi saranno sulla piattaforma Xbox. In secondo luogo, tutti i nostri giochi saranno inclusi nel Game Pass fin dal primo giorno. E in terzo luogo, sappiamo che Game Pass sarà disponibile solo su Xbox.

Si tratta di un'affermazione molto chiara che conferma che i prossimi giochi Activision Blizzard saranno disponibili su Xbox Game Pass non appena usciti. La grande domanda resta se Call of Duty 2024 uscirà direttamente a fine anno su Game Pass, oppure se esiste un accordo che precede l'acquisizione tra Sony e Activision.

Durante le udienze tra Microsoft, FTC e CMA nel 2023, quest'ultima ha indicato che Call of Duty non sarebbe arrivato su Xbox Game Pass prima del 2025. Nel suo rapporto finale di oltre 400 pagine, la CMA ha evidenziato i vantaggi Diversi aspetti che Microsoft potrebbe avrebbero beneficiato se l’acquisizione fosse stata convalidata. Per quanto riguarda la questione Call of Duty e il suo arrivo su Xbox Game Pass, è stato specificatamente segnalato che quest'ultimo non verrà aggiunto al servizio prima del 2025:

Su questa base, ci aspettiamo che i benefici inizino ad accumularsi entro un lasso di tempo ragionevole (anche se in pratica ci sarà probabilmente un certo ritardo tra il completamento della fusione e l’arrivo di CoD sul mercato). Game Pass nel 2025).

Come sempre, conta su Xboxygen per restare aggiornato sugli eventi e tenerti aggiornato in tempo reale su tutto ciò che riguarda Xbox e la strategia.