Miss Francia: vittima di molestie, Yves Gilles è scoppiato in lacrime durante una sessione fotografica

Le critiche gli piovvero addosso taglio di capelli Alla fine si è fermato, ma il torrente del male continua a cadere Eva Gill In relazione a lui il peso. Dalla sua incoronazione il 16 dicembre. Miss Francia 2024 Riceve costantemente riflessioni da solo Morfologia Ciò che alcuni critici chiamano “Il suo magro”. La situazione gli pesa molto morale Per una donna di 20 anni.

Questo è un ottimo inizio per la reginetta di bellezza in carica! Eve Gill ha sfilato durante la settimana della moda

Durante un viaggio fusion a Mauritius con Cindy Fabre, Camille Cerf, Maeva Cooke, Diane Lear e Indira Ambiot, Eve Gill ha realizzato Fiducia pesante Ai giornalisti di TV di intrattenimento che lo ha accompagnato. “Mangio normalmente, ma non ingrasso”, inizialmente si è sentita costretta a spiegare. Ho imparato ad amare il mio corpo, che odiavo da giovane, e ho avuto fiducia in me stessa. Ma tutto è stato distrutto. »

“La gente si aspetta che siamo eccezionali. C’è chi dice, per esempio: ‘Questa è Miss Francia?’ Ebbene sì, sono una donna, sono stata eletta e non vedo cosa si aspettino di più”.Segui Miss Francia 2024.

Brutti ricordi che ritornano

Fiducia ottenuta dopo a Fa foto Prova speciale per la reginetta di bellezza. Se Eve Gill sembra un po' a suo agio dietro l'obiettivo e sembra divertirsi molto, è una studentessa di matematica Scoppiò in lacrime Quando un giornalista gli ha fatto una domanda sulla difficoltà Posa in costume da bagno.

La nordica ha spiegato che era la prima volta che appariva in costume da bagno dal famoso servizio fotografico regionale di Miss 24 in Guyana che le è valso molto Critiche Sulla sua morfologia. Un ricordo particolarmente doloroso. Fortunatamente, Eve Gill ha potuto contare sul sostegno e sugli abbracci degli altri manca Presenti, che purtroppo hanno già ricevuto tutti questo tipo di Commenti di odio.

Parole che hanno saputo confortare Miss Francia 2024, che finalmente si è confidata con lei Intrattenimento remoto Essere orgogliosa della sua capacità di mostrare ciò di cui era capace. “Rispetto la persona che sono.”