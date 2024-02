Un elemento chiave di altri servizi di messaggistica arriverà su Google Messaggi

Google Messaggi sta per fare un altro passo verso l'app di messaggistica più completa in circolazione. Nel corso delle scorse ore sono emersi dettagli riguardanti l'arrivo della relativa funzionalità. Stiamo parlando della possibilità di modificare i messaggi inviati in chat. Quindi non è una rivoluzione, se guardiamo alle altre app di messaggistica. Piattaforme come WhatsApp e Telegram rendono possibile da tempo la modifica dei messaggi inviati, ma questo è sicuramente un grande passo per l'app di Google. Come AssembleDebug che è stato in grado di abilitare la funzionalità menzionata, i messaggi possono essere modificati tenendo premuto il messaggio e quindi selezionando lo strumento di modifica. Una volta terminata la modifica, che può essere eseguita tramite una casella di testo nella parte inferiore dell'interfaccia, è sufficiente toccare l'icona con il segno di spunta per confermare la modifica. Sembra che la funzione di modifica dei messaggi in Google Messaggi sia disponibile solo per tutti i messaggi inviati entro e non oltre 30 minuti.

La funzionalità è chiaramente in fase di sviluppo. I suoi riferimenti si trovano in Messaggi build 20240213_01_RC00. Sembra che i server di Google memorizzeranno sia i messaggi originali che quelli modificati. Può anche capitare, soprattutto nel primo periodo successivo al rilascio, che gli utenti con una versione dell'applicazione che non supporta ancora questa funzionalità vedranno entrambe le versioni del messaggio. Non sappiamo quando la funzione di modifica dei messaggi arriverà effettivamente nell'app Google Messaggi. Sembra che il suo sviluppo sia quasi terminato, quindi possiamo aspettarci che venga rilasciato presto, almeno per chi ha la beta.