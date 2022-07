Instagram semplifica l’eliminazione di un account

Instagram ha aggiornato la sua app iOS per semplificare la disattivazione o l’eliminazione definitiva del proprio account.

Questa nuova funzione di Instagram, che dà accesso diretto all’opzione per eliminare un account dalle Impostazioni, non arriva da nessuna parte. In effetti, è una reazione alla nuova politica dell’App Store impostata da Apple. Quest’ultimo forza tutte le applicazioni che consentono la creazione di un account a visualizzarne l’eliminazione. Questo è direttamente dall’applicazione mobile. Fornendo questa funzionalità, gli utenti possono avere un migliore controllo sui dati personali che hanno condiviso.E il Lo assicuro Apple. La società californiana aveva imposto una scadenza per la conformità al 30 giugno 2022.

Prima di ciò, per eliminare il tuo account Instagram, dovevi prima andare alla pagina “Supporto” della piattaforma da un browser web e quindi cercare l’opzione attraverso diversi menu. Ora, vai al loro profilo e menu principale. Successivamente, devi accedere alle “Impostazioni” dell’applicazione e selezionare il menu “Account”. Ora offre, in fondo alla pagina, l’opzione “Elimina account”.

Si noti che sono disponibili due opzioni per l’utente. È possibile “disattivare temporaneamente il tuo account” o “eliminare l’account in modo permanente”. Quindi, per ogni evenienza, l’utente ha un periodo di 30 giorni per riattivarlo.

