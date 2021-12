Il James Webb Telescope è finalmente pronto ad abbracciare l’universo

Laddove Hubble è stato in grado di osservare l’universo fino a 500 milioni di anni dopo il Big Bang, il suo successore può sperare di tornare indietro “solo” 200 milioni di anni dopo l’esplosione che ha dato vita all’universo, 13,8 miliardi di anni fa.

C’è un enorme divario per comprendere questo periodo misterioso in cui l’universo stava appena emergendo dai suoi secoli bui. “Ci mancano alcuni passaggi chiave in questo primo capitolo della storia”, analizza Amber Straw.

Il telescopio farà anche un grande passo avanti nell’esplorazione di esopianeti in orbita attorno a stelle diverse dal Sole. Sono elencati quasi 5.000, alcuni in aree abitabili, né troppo vicini né troppo lontani dalle loro stelle.

Ma non sappiamo molto su di loro. Il telescopio JWST deve caratterizzare con successo la sua atmosfera per rilevare potenziali particelle come il vapore acqueo. L’obiettivo finale è scoprire “se la nostra Terra è unica o se esistono pianeti simili”, dove le condizioni sono favorevoli all’emergere della vita, come la presenza di acqua liquida, spiega Pierre Ferrouette.