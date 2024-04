Cosa cambierà per i clienti Proximus, Voo, Orange e Base a maggio?

Più dati, una nuova formula di abbonamento e, soprattutto, una copertura 5G sempre migliore per i belgi, questo è ciò che promette maggio 2024.

Più dati mobili per i clienti Proximus

Proximus offrirà ai propri clienti più dati mobili a partire dal 1 maggio. Per gli abbonamenti Mobile Essential, Mobile Unlimited e Mobile Easy non sono previste modifiche. Gli abbonati Mobile Maxi, invece, ricevono gratuitamente ulteriori 20GB di dati (la formula varia da 50-70GB). A livello business lo spazio di Mobile Business Smart va da 20GB a 40GB.

Nuovi abbonamenti a Proximus

L'operatore propone inoltre due nuovi piani di abbonamento: lato B2B, Business Mobile Confort da 85GB a 33€ al mese IVA esclusa, e lato generale Mobile Smart, che comprende chiamate e SMS illimitati più 35GB di dati a 24,99€/mese.

Più dati anche in Base

Nel mese di aprile Base ha inoltre rivisto tutti i suoi piani di abbonamento aumentando notevolmente i dati mobili, senza modificare il prezzo.

L'offerta si sviluppa come segue:

Con un abbonamento da 15 €, la capacità dei dati mobili varia da 6 a 8 GB, o 2 GB in più

Con un abbonamento da 20 € la capacità dati mobile aumenta da 15 a 25 GB, ovvero 10 GB in più

Con un abbonamento da 29€ i dati mobili aumentano da 40 a 50 GB, o 10 GB in più

Con un abbonamento da 39 €, la capacità dei dati mobili varia da 100 a 120 GB o 20 GB in più

Novità per tutti: invia GIF selfie.

Se hai uno smartphone Android, un nuovo aggiornamento dell'app Messaggi, che gestisce gli SMS, ora ti permette di inviare GIF personalizzate nelle conversazioni. Con questa funzione puoi scattare un selfie e l'app lo converte immediatamente in una GIF.

La funzione è già in fase di test con alcuni utenti e dovrebbe essere disponibile per tutti nel mese di maggio.

Un lavoratore cambia nome

La società di telecomunicazioni Youfone, acquisita dalla olandese KPN, ha cambiato nome in Yoin. Per i clienti non cambia nulla, tranne il marketing. Tuttavia un cambio di proprietà può comportare variazioni del prezzo di listino nel giro di pochi mesi.

Internet più veloce in Scarlet

Scarlet, controllata di Proximus, introduce una nuova opzione di pagamento a 10 euro al mese, disponibile per gli abbonati Trio e Loco: la possibilità di passare da 70 Mbps a 200 Mbps in download e da 10 a 20 Mbps in upload, utilizzando la fibra.

_

Segui Geco su Facebook, Youtube E Instagram per non perdere nessuna bella notizia, quiz e offerta.

Ricevi le nostre ultime notizie direttamente sul tuo WhatsApp iscrivendoti a Il nostro canale.