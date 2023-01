Windows 11, Microsoft introduce segretamente due nuove funzionalità, la valutazione

Il primo martedì del 2023 ha portato a diversi aggiornamenti cumulativi, alcuni mirati a Windows 11. L’attenzione si è concentrata sulla sicurezza e sulla correzione di alcuni bug. Microsoft, infatti, ha anche implementato nuove funzionalità ma senza dirlo e soprattutto senza attivarle.

Aggiornamento Windows 11 KB5022303 Introduce due novità nel sistema operativo. Il primo è relativo al campo di ricerca sulla barra delle applicazioni. Opzione di personalizzazione in alto. Il secondo tocca il design del pannello di ricerca con un approccio più moderno. Questa non è una novità per gli utenti del programma Windows Insider poiché sono in fase di test da un po’ di tempo.

Windows 11, scava nel cuore delle nuove funzionalità

Come Windows 10, Microsoft ha recentemente aggiunto una casella di ricerca alla barra delle applicazioni di Windows 11. Ha adattato il design “Fluent Design” senza introdurre nulla di nuovo. Tuttavia, mancano molte funzionalità di “Windows 10”, inclusa la possibilità di personalizzarlo. Questa è una richiesta comune nell’hub di feedback.

In occasione del Patch Tuesday, Microsoft offre un’opzione per nascondere completamente questa casella di ricerca o passare al pulsante di ricerca originale. Attualmente può solo essere nascosto.

È possibile accedere a questa opzione tramite le impostazioni della barra delle applicazioni. Questo campo di ricerca è fonte di dibattito. Per alcuni non ha alcun effetto. perché ? Un modulo di ricerca viene offerto anche facendo clic su Start. Richiede solo una piccola manipolazione.

Sul lato del pannello di ricerca, il nuovo approccio proposto da Microsoft presenta una finestra più piccola pur mantenendo lo stesso processo. Si noti che è disponibile solo facendo clic sul campo di ricerca sulla barra delle applicazioni. Non appare cliccando sul modulo di ricerca per iniziare a differenza della versione attuale.

Queste due nuove funzionalità sono disponibili solo per impostazione predefinita. Richiede l’uso dell’utility ViveTool per attivarlo.