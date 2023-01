Nuovi aggiornamenti software per la serie Galaxy Buds2 Pro e Galaxy Watch migliorano l’esperienza con Galaxy Camera

Il nuovo software offre agli utenti nuove possibilità, inclusa l’opportunità di catturare il mondo così come lo vivono realmente.

Samsung annuncia nuovi aggiornamenti software1 Per la serie Galaxy Buds2 Pro e Galaxy Watch. Il nuovo software migliora l’esperienza della fotocamera per gli utenti di tutto il mondo. Gli smartphone Samsung Galaxy hanno sempre fornito le migliori esperienze per chiunque voglia catturare bei momenti attraverso foto e video. Ora, l’esperienza dell’utente è resa ancora migliore associando lo smartphone agli ultimi dispositivi indossabili. Grazie alla nuova funzione 360 ​​Audio Recording, il suono surround è integrato nei contenuti video. Inoltre, un aggiornamento del controller della fotocamera semplifica l’utilizzo di zoom e zoom. Questi aggiornamenti software dimostrano l’ambizione di Samsung di continuare a fornire la migliore esperienza possibile ai propri utenti.

Registrazione audio a 360 gradi: cattura il mondo mentre lo ascolti

Con la funzione di registrazione audio 360, gli utenti possono catturare l’audio nel video esattamente come lo sentono. Associando Galaxy Buds2 Pro a uno smartphone Galaxy, chiunque può creare video con un suono realistico ovunque, in qualsiasi momento, senza la necessità di attrezzature professionali. Grazie a un microfono integrato in ciascun auricolare, l’audio può essere captato a 360 gradi. Pertanto, l’ascoltatore ha la sensazione di trovarsi nel luogo in cui è stato catturato il video. Ciò consente agli utenti con le cuffie collegate di guardare video con un suono realistico.

Registrazione audio a 360 gradi2 È la prima caratteristica della gamma Galaxy a utilizzare LE Audio, un nuovo standard audio Bluetooth avanzato. Questa nuova tecnologia migliora la qualità del suono e riduce il consumo della batteria. Inoltre, LE Audio offre un suono più complesso e ricco, che migliora anche l’esperienza audio. LE Audio ora consente di registrare l’audio su Galaxy Buds2 Pro utilizzando contemporaneamente i microfoni sinistro e destro. Associando Buds2 Pro allo smartphone Galaxy Z Flip4 o Fold4, scoprirai come l’interazione tra la qualità audio e video può immergerti nel cuore della scena immaginata.

Controller fotocamera: Cattura lo scatto perfetto dal tuo polso

Scattare foto e video con il tuo telefono Galaxy ti consente di controllare la tua creatività in qualsiasi situazione. Sotto questo aspetto, l’app Camera Controller per Galaxy Watch è un buon esempio. Consente agli utenti di controllare la fotocamera del telefono direttamente dal polso. Un nuovo aggiornamento, in arrivo per le serie Galaxy Watch5 e Watch4, offre nuove funzionalità di zoom all’app3. Gli utenti possono controllare la fotocamera con zoom da remoto, semplicemente premendo sul quadrante dell’orologio o ruotando l’anello attorno allo schermo. Questa funzione è ideale per scattare foto di gruppo o selfie da una distanza maggiore.

disponibilità4

La nuova funzione di registrazione audio 360 sarà disponibile a partire dal 17 gennaio tramite un aggiornamento software su Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Z Flip4 e Z Fold4. L’aggiornamento dell’app Camera Controller sarà disponibile su Galaxy Watch5, Watch5 Pro, Watch4 e Watch4 Classic a partire da febbraio.

Vuoi saperne di più sul nuovo e avanzato smartphone Galaxy? Allora partecipa a Galaxy Unpacked, 1lui Febbraio.

Per saperne di più su Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Watch5 e Galaxy Watch5 Pro, visita:

1 In Benelux, gli aggiornamenti software saranno disponibili dal 17/01/2023.

2 Questa funzione sarà disponibile su Galaxy Buds2 Pro, insieme agli smartphone Galaxy con One UI 5.0 o versioni successive e con supporto Audio LE, inclusi Galaxy Z Flip4 e Fold4 e futuri smartphone Galaxy. Richiede l’installazione delle ultime versioni del software sullo smartphone Galaxy e sui Galaxy Buds. Per attivare la funzione, vai all’app Fotocamera Samsung > Impostazioni fotocamera dopo aver selezionato Modalità video > Opzioni video avanzate > Attiva registrazione audio 360.

3 La funzionalità è disponibile su Galaxy Watch5, Watch5 Pro, Watch4 e Watch4 Classic, nonché sugli smartphone Galaxy con One UI 5.0 o versioni successive, con supporto dell’app Camera Controller. Richiede l’installazione dell’ultima versione del software tramite l’app Galaxy Wearable.

4 La disponibilità può variare in base al mercato, al gestore telefonico, al modello e allo smartphone associato. L’aggiornamento è inizialmente disponibile nelle versioni Bluetooth e verrà implementato successivamente nelle versioni LTE.