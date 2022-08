Windows 11 e networking, Microsoft velocizza i trasferimenti di file

Microsoft sta apportando una modifica importante a SMB in Windows 11. Riguarda la funzionalità di compressione. Diventa più impattante che riduce le dimensioni dei file e quindi i tempi necessari per trasferire i dati.

Windows 11 e Windows Server 2022 sfruttano la funzionalità di compressione SMB. SMB è l’acronimo di Server Message Block. È un protocollo di comunicazione che supporta la condivisione di dati e stampanti. Lo troviamo anche navigando in rete.

Questa compressione riduce la dimensione del file durante il trasferimento. Evita gli interventi manuali. Non è necessario comprimere prima i dati, spostare e quindi decomprimere tutto sull’unità di destinazione. Il vantaggio di ridurre la quantità di dati da trasferire è quello di risparmiare larghezza di banda. Ciò è particolarmente utile con reti con velocità limitate come Wi-Fi o Ethernet a 1 Gbps se vengono gestiti file da più gigabyte.

Sfortunatamente, questo lavoro rispetta alcune regole che ne limitano le azioni e le possibilità. Ad esempio, Microsoft ha implementato un limite di 100 MB per la compressione nei primi 500 MB di un file. Di conseguenza, i file di piccole dimensioni non traggono vantaggio da questa compressione. Allo stesso modo, i trasferimenti di file di grandi dimensioni possono essere interessati se i primi 500 MB non forniscono questo livello di compressione.

Ora questo La regola non vale più. La compressione SMB ignora la dimensione dei dati. Ovviamente, tutti i file beneficiano della richiesta di compressione durante il trasferimento. Microsoft afferma, tuttavia, che non tutti i file sono “uguali” quando si tratta di compressione. I file già compressi, come le immagini in formato JPG o gli archivi nei formati ZIP e RAR, non beneficiano di questo anticipo.

Windows 11 Compressione e SMB, Dettagli

Utenti, amministratori e applicazioni possono richiedere la compressione. È possibile utilizzare nuovi criteri e comandi di PowerShell per controllare questa funzionalità.

Dettagli Microsoft

politica di gruppo \Computer Configuration\Administrative Templates\Network\Lanman Workstation Disabilita la compressione SMB

Usa la compressione SMB per impostazione predefinita \Computer Configuration\Administrative Templates\Network\Lanman Server Disabilita la compressione SMB

Richiesta di compressione del traffico per tutti i post Tutti questi scrivono nella posizione seguente e sovrascriveranno le impostazioni del registro “native” come al solito con i criteri di gruppo: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\LanmanWorkstation\parameters PowerShell per PMI.Client Set-SMBClientConfiguration [-EnableCompressibilitySampling <bool>] [-CompressibilitySamplingSize <uint64>] [-CompressibleThreshold <uint64>] [-DisableCompression <bool>] [-RequestCompression <bool>] -disabilita la compressione $vero o $falso – Non premere mai anche se il server o l’applicazione lo richiede

richiesta di pressione $vero o $falso – Richiedi sempre la compressione anche se non specificata dal server o dall’applicazione

– Abilita la compressibilità del campionamento $vero o $falso – Controllo del comportamento di campionamento ereditato

– comprimibilità, volume di campionamento 1- 9.007.199.254.740.992 – Dimensione in byte dell’intervallo da campionare in un file che cerca la comprimibilità

– pressione di soglia – 1- 9.007.199.254.740.992 – Dimensione in byte di dati comprimibili che si trovano all’interno di questo intervallo Non sarà necessario toccare le impostazioni di campionamento senza una buona ragione. Forse colpiscimi prima nei commenti se senti il ​​bisogno di ritoccarlo. 🙂 Un lettore appassionato potrebbe notare che un intervallo di 9.007.199.254.740.992 non è Uint64 in PowerShell. Questo perché il vero limite nel codice è 9PiB, non i 184.467.440.737.095.551.615 byte del valore UInt64 che dovevamo impostare in Posh. Se hai singoli file più grandi di 9 petabyte, mi piacerebbe ascoltare la tua storia, a prescindere! READ Il telescopio spaziale James Webb scopre la galassia più antica mai osservata Questi valori sono memorizzati nel registro in: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\LanmanWorkstation\parameters Sostantivo Scrive Grasso solido vegetale o animale per cucinare confine Interfaccia PS (Set-SmbClientConfiguration) Abilita traffico compresso REG_DWORD 0 o 1 richiesta di pressione Disabilita la compressione REG_DWORD 0 o 1 Disabilita la compressione Abilita campionamento pressione REG_DWORD 0 o 1 Abilita campionamento pressione comprimibilità REG_QWORD Da 0 a 8 PiB comprimibilità comprimibile REG_QWORD Da 0 a 8 PiB comprimibile PowerShell per server PMI Set-SmbServerConfiguration [-DisableCompression <bool>] [-RequestCompression <bool>] -disabilita la compressione $vero o $falso – Non premere mai anche se il cliente lo chiede

richiesta di pressione $vero o $falso – Chiedi sempre pressione anche se il cliente non la specifica Questi valori sono memorizzati nel registro in: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\LanmanServer\parameters Sostantivo Scrive Grasso solido vegetale o animale per cucinare confine Interfaccia PS (Configurazione Set-SmbServer) Abilita traffico compresso REG_DWORD 0 o 1 richiesta di pressione Disabilita la compressione REG_DWORD 0 o 1 Disabilita la compressione

Questa modifica verrà pubblicata il Patch Tuesday di settembre 2022. Se vuoi approfittarne ora, puoi eseguire manualmente il download degli ultimi aggiornamenti facoltativi rilasciati da Microsoft. che esso KB5016693 Per Windows Server 2022 e KB5016691 Trasmettere Windows 11.