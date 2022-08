Lo smartphone pieghevole Huawei Mate Xs 2 è ora disponibile in Spagna.

PARIGI, 29 agosto (Benin News/EP) –

Huawei Lunedì ha annunciato la disponibilità del suo smartphone pieghevole in Spagna. Compagno Xs 2, Un telefono che mantiene il fattore di forma del libro per offrire dimensioni e prestazioni fino a 7,8 pollici con processore Qualcomm Snapdragon 888.

Dopo essere stato presentato ad aprile in Cina e aver annunciato a maggio che sarebbe arrivato sul mercato europeo, Huawei ha confermato che il Mate Xs 2 è davvero lì. Disponibile su Huawei eStore a 1.999 euro in bianco, Con un’offerta che include lo smartwatch WATCH GT 3 Pro allo stesso prezzo.

Il Mate Xs 2 è l’ultima aggiunta alla gamma di dispositivi pieghevoli di Huawei, poiché l’azienda ha implementato un nuovo sistema di gestione della qualità. Cerniera ad ala Falcon con doppia rotazione. Si piega alle dimensioni di un libro ed è completamente piatto una volta pubblicato.

È un dispositivo leggero Pesa 255 grammiHa un peso più tipico rispetto ai telefoni non pieghevoli, ha affermato la società in una nota. Il design presenta materiali come fibra di vetro e altriLega di titanio di grado aerospaziale e acciaio ad altissima resistenzache offre anche una maggiore resistenza.

Il dispositivo contiene Display pieghevole True-Chroma da 7,8 pollici Ha una risoluzione di 2480 x 2200 pixel e una dimensione piegata di 6,5 pollici. Supporta una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, un dimming PWM ad alta frequenza di 1440 Hz e una frequenza di campionamento del tocco fino a 240 Hz; Lo strato nano-ottico antiriflesso nello schermo aiuta a ridurre il riflesso della luce.

Società costituita Batteria da 4600 mAhCompatibile con Distribuzione della ricarica Huawei SuperCharge 66W È dotato di un sistema di raffreddamento a liquido in grafene. Include anche un sistema audio stereo e funziona con il processore. Qualcomm Snapdragon 888.

Include il sistema di fotocamere True-Chroma Huawei Mate Xs 2. Fotocamera True Chroma da 50 MP, e le nuove funzioni “Scatto a specchio”, che consentono agli utenti di visualizzare in anteprima le immagini che stanno per acquisire in tempo reale attraverso il mirino digitale su entrambi gli schermi contemporaneamente.