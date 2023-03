Bing può chattare nello stile di Trump, Gollum, Oprah e altro nella modalità “Celebrità” che Microsoft sta testando

E nuovo Continua a sorprenderci mentre Microsoft continua a migliorarlo e ad aggiungervi più funzionalità. Ora, un nuovo leak mostra che l’azienda con sede a Redmond sta testando un’altra impostazione innovativa che renderà le chat con il bot Bing molto più divertenti in futuro: la modalità “Celebrity”.

Un tester Bing esistente ha condiviso la rivelazione con Sospensione del computerche fu anche uno dei primi a scoprire il segreto Sydney, assistente, amico e gioco mode. Secondo il rapporto, la modalità celebrità è attualmente nascosta anche ai normali utenti di Bing, ma potrebbe essere necessario che il chatbot attivi la modalità per te. Una volta attivato, il bot ti spiegherà la sua funzione.

“Bing Chat Celebrity Mode è una funzionalità che ti consente di chattare con una versione virtuale di una persona famosa, come un attore, un cantante o un atleta”, si legge nella descrizione del chatbot di Bing. “Puoi porre loro domande sulla loro vita, professione, hobby, opinioni, ecc. E loro risponderanno in un modo che corrisponda alla loro personalità e al loro stile”.

Negli screenshot condivisi, il chatbot ti consentirà di adattarlo a celebrità specifiche digitando #celebrity (nome della celebrità) o # (nome della celebrità). L’elenco delle celebrità che potrebbe coprire sarebbe limitato (ad esempio Elon Musk, Tom Cruise, Taylor Swift, Kevin Hart, Dwayne Johnson, Beyoncé, Oprah Winfrey, Tom Hanks, Diddy, Barack Obama, LeBron James), ma Sospensione del computer Ha confermato nel suo stesso test che Bing può anche impersonare personaggi di fantasia, tra cui Sherlock Holmes, Gollum, Harry Potter, Batman, Elsa, Yoda, Gandalf, Darth Vader e Katniss Everdeen. Se configurato per imitare questi personaggi, il chatbot cercherà di fornire risposte nel loro stile. Ad esempio, quando impostato su Gollum, ho provato a rispondere alle richieste individualmente.

È interessante notare che Microsoft sembra cercare di stare un po’ attenta quando si tratta di impersonare i politici. Come accennato nel rapporto, Bing deve essere stato indotto a imitare politici come Donald Trump e Joe Biden. Dare il tono a questi ragazzi, beh, sorpresa: ha cercato di suonare come loro dicendo cose cattive sui loro avversari.

Microsoft non ha confermato se questa modalità verrà implementata nella versione corrente di Bing, ma sembra che sarà in aggiunta alle quattro modalità precedentemente segnalate già testate nel bot. Come ha sottolineato Bing negli screenshot condivisi nel rapporto, l’utente può disattivare la modalità celebrità digitando #Sydney, che è la sua impostazione principale.