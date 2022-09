Vuelta 2022 – Primo podio a 19 anni, vuole di più: Juan Ayuso (UAE Team Emirates) è già una pepita

“È incredibileLe parole sono tratte da Juan Ayuso personalmente, ma fanno fatica a descrivere il successo dello spagnolo in questo Giro di Spagna 2022. A soli 19 anni, e per il primo grande tour della sua carriera, questo è ciò che dovrebbe arrampicare, tranne per un ulteriore incidente sportivo – Sul podio della Vuelta, sotto il naso e la barba di piloti che vengono indicati come sempre più esperti in campo, come Miguel Angel Lopez (Team Astana Kazakhstan) o il vincitore dell’ultimo round da Italia, Guy Hindley (Bora Hansgrohe).

All’inizio dell’anno non pensavo di correre qui

La maglia bianca (ma seconda nella classifica giovanile, dominata da Remco Evenepoel) non aveva salito sul podio prima di questa ultima tappa di montagna, con Lopez a soli 48 centimetri di distanza. Ma lo spagnolo non ha avuto difficoltà nei vari attacchi del colombiano. Quest’ultimo è stato giustissimo a togliere dal podio il Barcellona, ​​autore della strepitosa Vuelta che lui stesso non si aspettava. “All’inizio dell’anno non pensavo di correre quiConfessato alla fine della ventesima tappa. Sono venuto in questa Vuelta, una città per imparare, è il mio primo tour importante e ho 19 anni. Volevo vederlo giorno dopo giorno, senza particolari aspettative, se non per dare il massimo. Allora sali sul podio…” Tanto più che quest’ultimo ha potuto contare su una squadra al suo servizio. “Mark Soller ha dato la vita per me, e anche Jean PolancEgli ha detto. Almeida ha fatto un ottimo lavoro…”.

Tuttavia, era il portoghese, quinto assoluto, a sembrare all’inizio il capitano della squadra. È quarto al Giro 2020 e sesto nel 2021. È quello che ha appena vinto l’ultima tappa del Tour de Burgos. Ma una transizione di potere sembrava inevitabile durante le tre settimane, poiché Ayuso ha affermato giorno dopo giorno di essere tra i migliori in montagna. Ha avvertito, tuttavia, che non è male nell’esercizio. “Penso di difendermi in montagna“, Annunciato iariodeltriatlon.esSi paragona anche ad Alejandro Valverde. Il 42enne Morcian è sull’orlo del pensionamento, poiché il suo successore esplode agli occhi del pubblico dopo un anno di successi.

Batte tutti i record di velocità

Quinto al Giro di Catalogna a marzo e quarto al Tour Romandy un mese dopo, Juan Aiso aveva già più riferimenti di Remco Evenepoel nelle corse a tappe prima della Vuelta. Si tendeva quasi a dimenticarlo perché il mistero che avvolge il belga ha la precedenza sull’altrettanto emozionante gara dello spagnolo. A 19 anni, è diventato il pilota più giovane su un podio del Grand Tour da… Henry Cornet nel 1904! Più piccolo di Evenepoel. Più giovane di Bernal. Anche più giovane del suo illustre collega, Tadej Pojjakar, scusa!

Juan Ayuso (UAE Team Emirates) per Lords Vuelta 2022 Credito: Getty Images

Tutti e tre hanno vinto il Grand Tour, ed è questo il destino che ora sembra essere decretato per il Barcellona. “Ho dimostrato a me stesso che posso essere un pilota di Grand TourSecondo lui, dopo l’arrivo della ventesima tappa del Flonose. Ho dimostrato a me stesso che un giorno avrei potuto vincere queste gare. È una cosa molto importanteSoprattutto, è un passaggio obbligatorio – o quasi – nella ricerca della vittoria del Grand Tour. Non tutti sono Remco Evenepoel, per vincere il primo Grand Tour finisce.

Ho imparato a soffrire

Juan Ayuso è più paziente. Ma non è meno ambizioso, così come il suo desiderio di una vittoria in scena nella finale di sabato. “Mi sentivo bene e volevo vincere la tappa, e abbiamo lavorato per questo.Lo spagnolo ha spiegato. Alla fine due piloti sono rimasti in testa e nel gruppo ero primo. Ma va bene. Sono sul podio e non ho il cattivo gusto di non vincere oggiAmbizioso, sì, ma ovvio.

Juan Ayuso (UAE Team Emirates) al volante della Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) durante la 20a tappa della Vuelta 2022 Credito: Getty Images

Il Barcellona non è una persona eclettica. Sa che tornerà e tornerà più forte. “Ho imparato a soffrireEgli ha detto. Non ho mai dovuto sopportare la stessa mentalità richiesta dal Grand Tour e penso che il prossimo anno mi renderà un pilota molto migliore.E dato il livello mostrato in questa stagione, fa ben sperare.

