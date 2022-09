Torna al calendario del Campionato del Mondo Rally (WRC) del Rally dell’Acropoli (Grecia) nel 2021 non è stato un fuoco di paglia. Il leggendario appuntamento, che faceva parte della prima edizione dei Campionati del Mondo nel 1973, presenta ancora 16 speciali da giovedì 8 settembre a domenica 11 settembre 2022. L’intero evento sarà disponibile su AUTOhebdo in live text a seguire, commentato in diretta, 16 mostra proprio raccolta.

>>> Segui il Rally dell’Acropoli nel testo in diretta <<

Alla presenza di Sebastiano lubrificante Questo mercoledì, ben 12 piloti si sfideranno per la vittoria nella prima categoria. Per la prima volta dal Kenya lo scorso giugno, Sebastien Loeb guiderà una flotta di 5 Ford Puma M-Sport con Craig Breen, Gus Greensmith, Pierre-Louis Loubet e Jourdan Serderidis, tra gli altri. Adrien Fourmaux è stato messo da parte dopo il suo incidente a Ypres.

In Toyota nessuna traccia Sebastien Ogier, che riprenderà il servizio in Nuova Zelanda (29 settembre – 2 ottobre). Gazoo Racing sbarcherà in Grecia con Kalle Rovanperä, Elfyn Evans, Takamoto Katsuta ed Esapekka Lappi, il cast regolare di recente. Per Hyundai, la i20 sarà nelle mani di Danny Sordo e non di Oliver Solberg, che non sarà nemmeno in gioco al WRC2. Gli altri due sono stati logicamente affidati a Thierry Nouvel e Ott Tanak, i vertici della casa costruttrice sudcoreana.

Leggi anche> Sebastien Loeb: “Sento di essere l’ultima speranza”