Viviamo in tempi meravigliosi (almeno nel mercato azionario).

Ammetto che sono sorpreso. È passato molto tempo da quando mi sono reso conto che viviamo in un mondo di ottimismo accentuato che giura sul concetto “il bicchiere è mezzo pieno”, ma quello che abbiamo appena passato nelle ultime 48 ore mi disturba. ce lo abbiamo lasciato completamente alle spalle. Non solo sopravviviamo ai numeri del CPI, ma perché alcune persone trovano ancora qualcosa di buono in tutto ciò. Dato che il PPI di ieri è stato meno negativo del previsto, ci stiamo già dicendo che tutto sta andando bene e che alla fine i tassi non scenderanno prima di dicembre, nella migliore delle ipotesi, ma non ci interessa perché i numeri del trimestre saranno molto buoni. Viviamo in tempi meravigliosi.

quale via?

Devo ammettere che in genere non sono cattivo nel capire abbastanza rapidamente cosa motiva o demotiva i mercati. Ma stamattina devo dire che non so da che parte andare. Quando guardo il comportamento degli indicatori ieri, non posso fare altro che chiedermi che tipo di farmaci stiamo usando. Tutti gli indici europei hanno chiuso in ribasso dopo la riunione della Banca Centrale Europea. La riunione della Bce che però ha dato tutto nella direzione di un taglio dei tassi a giugno e di una visione di quattro tagli nel 2024. Beh, questo non è ancora confermato al 100% e il comunicato di giugno non è ancora stato distribuito, ma diciamo che basta ascoltare Lagarde parlare di inflazione per 12 secondi per capire che è lei a portare i pantaloni e che solo l'inflazione “dovrebbe comportarsi e spostarsi verso il 2% come previsto nel contratto prematrimoniale”.

Tuttavia, la retorica pacata e accomodante della BCE non è stata sufficiente a far ritornare i mercati europei sul percorso rialzista. Possiamo quasi supporre che il calo di ieri sia dovuto ai numeri del PPI che indicano che l'inflazione statunitense non ha avuto lo stesso comportamento di quella europea e che la semplice idea di immaginare che la Fed “potrebbe” non tagliare i tassi di interesse in tempi brevi, l'Unione Europea ha trasformato Traders dalla parte di Powell e si è quasi dimenticato del discorso di Lagarde. Tuttavia, se nel Vecchio Continente pensavamo che il PPI non fosse eccezionale, i trader americani avevano un’analisi della situazione completamente diversa.

Sempre quel maledetto bicchiere mezzo pieno!

Infatti, se attraversassimo l’Atlantico, potremmo renderci conto che l’analisi immediata della situazione non sarebbe la stessa. Sinceramente non so se l'analisi è stata fatta da persone reali o se lo facevano gli algoritmi, ma resta il fatto che la visualizzazione dei numeri era molto più accurata di quella dei semplici umani. . Sì, perché l'indice dei prezzi alla produzione è stato leggermente inferiore alle aspettative, perché; Si trattava comunque di un segnale che la disinflazione era alle porte e che la Fed era sulla strada giusta. Potresti percepire un po' di sarcasmo nelle mie parole, ma in realtà devo ammettere che odio essere visto come uno stupido. No, perché se riassumo, i dati PPI di ieri hanno mostrato che i prezzi alla produzione a un mese sono aumentati dello 0,2% rispetto alle aspettative dello 0,3% – quindi: tutto bene. All'improvviso non stavamo nemmeno parlando del PPI core – sì, perché era in linea con le aspettative – in crescita dello 0,3%. Ma poiché era meno “progressista”, abbiamo preferito non parlarne.

Quindi i mercati si sono entusiasmati perché il PPI è stato “meno negativo del previsto”. Il potenziale calo dei tassi di interesse negli Stati Uniti rimane un grosso problema, poiché due banche d’investimento coinvolte in questo processo: Deutsche Bank e Bank of America hanno rinviato le loro previsioni di tagli dei tassi di interesse fino alla fine dell’anno, e sempre meno persone vogliono farlo. credici. In calo a giugno. Ma il PPI è stato migliore delle aspettative e per noi è stato più che sufficiente. Allo stesso tempo, le richieste di disoccupazione sono state inferiori, quindi le assunzioni sono rimaste forti, ma non ci interessa, poiché il PPI è improvvisamente il numero che cambierà i prezzi e inflazione negli Stati Uniti…

Tori, sempre tori…

Allora non è tutto. Ma non è tutto, perché ieri c'erano anche due o tre analisti che si sono presi il tempo di analizzare un po' più a fondo i numeri dell'IPC del giorno precedente e hanno scoperto i numeri in basso, scritti in caratteri piccoli, che mostravano segni di – cito: “Incoraggiante, cioè… “Indica che la deflazione è ancora in corso.” Quindi, se ho capito bene; L'inflazione è in casa dopo 4 mesi, così come all'interno, alla scoperta di avere accesso a sempre più prodotti che si trovano nelle aree fortificate, affinché possano arrivare alla fine, affinché possano ritornare e que Tutto andrà bene. Voglio davvero sapere quali farmaci stanno assumendo, perché sembrano davvero fantastici e ne voglio alcuni anch'io.

Scoprire questi “buoni numeri” all’interno dei numeri dell’IPC e il fatto che tutti sono molto ottimisti riguardo ai prossimi numeri trimestrali. Riteniamo che le aspettative saranno facilmente superate, i riacquisti di azioni saranno massicci, le aspettative legate all’intelligenza artificiale saranno un motore di crescita e non c’è davvero alcun motivo per cui l’indice S&P 500 non possa raggiungere quota 6.000 alla fine dell’anno. Giugno. Per non parlare del fatto che alcuni dei finanziari credono che i numeri PCE (che sono molto migliori dei numeri CPI) potrebbero mostrare una deflazione entro un paio di settimane. Più risultati e certezze sulle aspettative, come nel caso dei 6-8 tagli dei tassi nel 2024, di cui il primo a marzo.

Manteniamolo semplice

Cercando di semplificare, ieri abbiamo assistito ad una straordinaria sessione di rimbalzo negli Stati Uniti. Non necessariamente perché tutto andava bene nel migliore dei mondi possibili, ma soprattutto perché avevamo accresciuto la nostra capacità di vedere e interpretare solo le buone notizie, e solo i buoni numeri. Senza contare che abbiamo dimostrato un ottimismo delirante nella capacità delle aziende di pubblicare numeri pazzeschi per noi nelle prossime settimane. Ieri tutti si sono scagliati contro i sette grandi che festeggiavano il loro ritorno – beh, non tutti – e in queste circostanze, il Nasdaq Composite ha concluso la sua sessione ai massimi storici, e l'S&P 500 ha fissato traguardi di successo anche nell'ultimo pochi giorni. Venire.

Tuttavia, se abbiamo imparato qualcosa nelle ultime 48 ore, è che il mercato non si preoccupa di un taglio dei tassi e che ha tracciato una linea definitiva su questo tema e che si concentrerà su qualsiasi numero positivo che possa giustificarne altri 3. % si alzano e si preparano per qualsiasi nuova tecnologia. Come ha detto l'altro: il mercato azionario è un luogo dove ci sono buone e cattive notizie, alti e bassi, crolli e rimbalzi, fallimenti e acquisizioni, ma alla fine sono sempre i tori a vincere.

Questa mattina non facciamo altro che pensare niente di meno

L'Asia è divisa questa mattina. Il Giappone rimane leggermente in verde poiché il Ministro delle Finanze Suzuki ha affermato che le autorità stanno analizzando non solo i recenti cali dello yen, ma anche i fattori che ne sono alla base, e ha ribadito che Tokyo è pronta a rispondere a qualsiasi fluttuazione eccessiva della valuta. Nel frattempo, Hong Kong e la Cina scivolavano felicemente in rosso, ancora una volta a causa dei loro problemi immobiliari. La BOK mantiene invariati i tassi di interesse ed è cauta di fronte all'inflazione, che non vuole nemmeno scendere…

Il prezzo del petrolio è di 85,62 dollari e gli occhi di tutti sono puntati sul Medio Oriente. Gli americani hanno messo in guardia gli iraniani dal danneggiare Israele, ma non è sicuro che ciò basti. Le tensioni sono ancora evidenti e la canna si impedisce di muoversi troppo – per ora. D’altronde l’oro non si ferma più. È una macchina da soldi e il metallo giallo ha appena superato i 2.400 dollari. Il Bitcoin è a 71.000 dollari e il rendimento delle obbligazioni statunitensi a 10 anni è del 4,57%: riteniamo ancora che i tassi di interesse più bassi non avvengano immediatamente, anche se al mercato non importa. La sua prima maglietta…

I romanzi di oggi

Nelle notizie di oggi notiamo che Amazon ha chiuso la sua attività ai massimi storici – beh, va detto che l'amministratore delegato ha annunciato che taglierà i costi e investirà nell'intelligenza artificiale. Google ha fatto lo stesso e Apple è riuscita finalmente a riprendersi, mentre negli ultimi giorni non sono mancati i commenti ottimisti delle banche di investimento. Ieri sera le azioni Apple sono aumentate di oltre il 4%. Se negli ultimi giorni si sono ripetuti commenti ottimistici su Apple, per Tesla non è proprio così, perché cominciamo a chiederci se i Robotaxi annunciati da Musk potrebbero effettivamente arrivare sulle nostre strade ad agosto – e la risposta di Anti Musk è stata chiara : NO. Inoltre, le autorità competenti hanno annunciato che Musk non le ha nemmeno contattate in merito a questo argomento. Quindi non sarebbe facile mettere in strada migliaia di auto Robotaxis senza permesso… Altrimenti c'è Vertex, che ha acquistato Alpine Immune Sciences per 4,9 miliardi, ovvero 65 dollari per azione. Di conseguenza, il prezzo dell'Alpine è aumentato del 36% durante la sessione di ieri. Va inoltre notato che Morgan Stanley è stata lieta di vedere l'FBI arrivare nei suoi uffici della divisione di gestione patrimoniale. Stiamo parlando di riciclaggio di denaro, che avrà almeno il vantaggio di far apparire una serie Netflix tra qualche mese.

Ci sono anche gli americani che cercano soldi da inviare in Ucraina con ogni mezzo, mentre la Russia sembra fare grandi progressi. Allo stesso tempo, Macron sta facendo il gallo per incoraggiare l’Europa ad aumentare la sua forza militare per essere “pronta”. L'uomo crede davvero di essere de Gaulle, 80 cm più basso di lui. Tuttavia, le tensioni militari sono quasi ovunque, e tutti i capi di stato del pianeta sembrano ansiosi di darsi battaglia. Ovviamente non saranno loro a essere fucilati. Durante questo periodo, il mercato si immagazzina.

I numeri di oggi

La settimana si conclude e in termini di numeri avremo gli indici dei prezzi al consumo per Germania, Francia e Spagna. Ma tutto andrà bene, ora che ci rendiamo conto chiaramente che l’Europa sta dominando completamente la corsa per combattere l’inflazione. Questo forse grazie alle intuizioni di Bruno Le Maire. L'uomo che non sbaglia mai quando scrive libri sul sesso tra due incontri. Per il resto avremo i primi numeri del trimestre e saranno le banche, come al solito, ad aprire il fuoco. Prima dell'apertura saranno presenti JP Morgan, Wells Fargo, Citi e BlackRock. Non sono sicuro che questo cambierà le nostre vite, perché le banche stesse non sono in grado di comprendere i bilanci delle altre banche. Ma almeno ci darà un vantaggio su ciò che ci terrà impegnati nelle prossime settimane.

Ma avremo tempo per parlarne ancora. Non mi resta che augurarvi una buona giornata e ci rivedremo lunedì alla stessa ora e nello stesso posto. Cercheremo di riflettere e riflettere durante il fine settimana, solo per vedere se dovremmo fissare un obiettivo di 7.000 sull'indice S&P500 per la fine dell'anno, visto che tutto sta andando così bene.

Buon fine settimana a tutti!

Tommaso Villette

“Non comprare con ottimismo, ma con calcolo.” Beniamino Graham