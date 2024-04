Dopo Anversa, HMV ha aperto un nuovo negozio a Bruxelles

Dopo Anversa, la catena di negozi di musica e cultura pop HMV inaugura venerdì un nuovo punto vendita in Belgio. Questo è il secondo negozio del rivenditore nel continente europeo e intende espandersi a lungo termine.

Dopo aver aperto lo store nel centro commerciale Wijnegem ad Anversa nel novembre 2023, la catena britannica ha scelto questa volta per stabilire la propria sede nel cuore del centro commerciale City2, Avenue Neuve, a Bruxelles. ““HMV Bruxelles è il più grande spazio commerciale per il tempo libero del Belgio in termini di superficie per metro quadrato, creando 8 nuovi posti di lavoro”Benvenuti nel canale. Fondata nel 1921, HMV è oggi il principale rivenditore di musica e cultura popolare della Gran Bretagna. Attualmente rappresenta più della metà delle vendite di vinili del paese e conta più di 120 punti vendita.

6.000 vinili e 8.000 CD

Combinando i format che li hanno decretati di successo, il nuovo HMV a Bruxelles è di 585 metri quadrati, “È la destinazione perfetta per gli appassionati di musica e cultura pop che desiderano scoprire nuove uscite e oggetti da collezione.” Lo assicuro suo figlio, l'amministratore delegato Phil Halliday.

Gli appassionati di dischi e i collezionisti possono trovare non meno di 6.000 diversi album in vinile, oltre a una selezione di oltre 8.000 CD. Ai fan dell'intrattenimento non restano solo più di 4.000 prodotti di franchise come Funko, Loungfly, Marvel, Star Wars e DC, ma anche articoli dal mondo degli anime e dei graphic novel e più di 400 modelli di magliette. Gli appassionati di cinema e TV possono trovare oltre 1.500 titoli DVD e oltre 2.000 titoli Blu-Ray e 4K UHD, comprese edizioni da collezione e articoli esclusivi HMV.

Altri negozi in arrivo

“Siamo stati entusiasti di accogliere il nostro primo negozio belga ad Anversa, motivo per cui siamo felici di aprire un altro negozio a Bruxelles. Ci sono somiglianze tra la cultura britannica e quella belga e la comprensione tra i due paesi è molto buona, quindi per noi è importante è stata la scelta migliore per iniziare nel continente europeo, spiega Phil Halliday, amministratore delegato di HMV. Ora che ci siamo affermati con il nostro secondo negozio, prevediamo di aprire altri negozi HMV in Belgio e altrove in Europa.Lo annuncia l'amministratore delegato. ““I nostri clienti troveranno collezioni essenziali che non troveranno da nessun'altra parte sotto lo stesso tetto.”

In questo giorno di apertura vengono organizzati eventi nell'ambito del programma Live & Local di HMV. Sono previste anche sorprese per i clienti.