Il tribunale amministrativo si è pronunciato a favore di Amazon

Una multa di 746 milioni di euro e una multa giornaliera, dal 15 gennaio 746mila euro per inadempienza. lo scorso luglioLa Commissione nazionale per la protezione dei dati ha inferto un duro colpo ad Amazon, imponendo una sanzione standard alle sue pratiche di protezione dei dati, in particolare per quanto riguarda i cookie pubblicitari.

Il colosso dell’e-commerce aveva sei mesi per conformarsi, fino al 15 gennaio, quindi altrimenti avrebbe dovuto pagare tre quarti di milione di euro al giorno, ha deciso il CNPD. La giustizia si è fermata in Lussemburgo, secondo un comunicato stampa diffuso giovedì. La decisione del presidente del tribunale amministrativo ha ritenuto che le ingiunzioni non fossero formulate in modo sufficientemente chiaro e preciso, per cui Amazon non è stata in grado di correggere la situazione in tempo.

Per quanto riguarda il grosso della multa da tre quarti di miliardi di euro, neanche Amazon deve pagare subito. Lo Stato del Lussemburgo ha infatti deciso di sospendere il suo recupero fino all’esaurimento di tutti i mezzi di ricorso.

