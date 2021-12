Valori USA da tenere d’occhio a Wall Street (aggiornato) – 07/12/2021 alle 13:43

(aggiornato con futures su indici e prezzi pre-mercato per i titoli tecnologici)

PARIGI, 7 dicembre (Reuters) – I principali titoli azionari da tenere d’occhio martedì a Wall Street poiché i principali futures sugli indici puntano a un’apertura di poco inferiore all’1% per il Dow Jones .DJI e all’1,3% per l’indice Standard & Poor’s 500.

.SPX e 1,8% per il Nasdaq.

* La rinnovata propensione al rischio, a seguito di informazioni considerate rassicuranti sulla variante Omicron del coronavirus, sta portando i gruppi tecnologici nel mercato azionario, consentendo microdispositivi avanzati AMD.O, MICRON TECHNOLOGY MU.O e NVIDIA NVDA. O per avanzare dall’1,8% al 3,2%, mentre i giganti digitali come AMAZON AMZN.O, ALPHABET GOOGL.O, APPLE AAPL.O e MICROSOFT MSFT.O guadagnano circa il 2% ciascuno.

* MICROSOFT MSFT.O, NUANCE COMMUNICATIONS NUAN.O – La Commissione Europea approfondirà la sua indagine sulla proposta di acquisizione di Nuance Communications da parte di Microsoft, un affare da 16 miliardi di dollari (14,1 miliardi di euro), chiedendo privatamente a clienti e concorrenti del gruppo di segnalare i loro potenziali lamentele, secondo un sondaggio inviato il mese scorso al colosso del software, consultato da Reuters e mai pubblicato.

* INTEL INTC.O ha annunciato lunedì che prevede di diventare pubblico con la sua sussidiaria Mobileye intorno alla metà del 2022, il che potrebbe valutare la sussidiaria di auto a guida autonoma a oltre $ 50 miliardi (44,4 miliardi di euro), ha detto una fonte a conoscenza della questione. comando. a Reuters. Le azioni Intel sono aumentate del 7,4% nel pre-mercato.

*TESLA TSLA.O – La quota della casa automobilistica rimbalza del 3,4% in pre-market il giorno dopo un calo legato all’apertura di un’inchiesta da parte della Securities and Exchange Commission (SEC), il vigile della borsa statunitense, dopo una denuncia per mancanza di informazioni sui rischi di incendio dei pannelli solari del gruppo.

NVIDIA NVDA.O – La Federal Trade Commission (FTC), la Federal Trade Commission degli Stati Uniti, ha dichiarato lunedì che il piano di acquisto di ARM di Nvidia potrebbe danneggiare il mercato emergente dei chip per le auto a guida autonoma.

* KKR KKR.N – Telecom Italia (TIM) TLIT.MI ha annunciato lunedì di aver selezionato GOLDMAN SACHS GS.N e LionTree come banche di consulenza nell’ambito della proposta di acquisizione da 10,8 miliardi di euro dell’operatore italiano da parte del fondo statunitense KKR.

* ALIBABA GROUP BABAN martedì ha guadagnato il 4,1% nel pre-mercato dopo aver guadagnato oltre il 10% il giorno prima in reazione all’annuncio della riorganizzazione delle attività di e-commerce del gruppo.

*VIR BIOTECHNOLOGY VIR.O – Le azioni della società biotech sono balzate dell’11,2% nel pre-market dopo aver annunciato in uno studio preliminare l’efficacia del suo trattamento anticorpale contro il COVID-19, sviluppato con GSK GSK.L, contro la variante Omicron del coronavirus. .

* NOVAVAX NVAX.O ha guadagnato il 6% nell’ex mercato azionario dopo la pubblicazione di uno studio nel Regno Unito che ha concluso che un vaccino in vitro COVID-19 aumenta il livello di anticorpi come parte di un’iniezione di richiamo.

* META PLATFORMS FB.O – Lunedì i rifugiati Rohingya hanno intentato una class action in California contro la società madre di Facebook per 150 miliardi di dollari (133 miliardi di euro), accusando il social network di non intraprendere alcuna azione contro l’incitamento all’odio nei loro confronti. .

* ALPHABET GOOGL.O – Martedì un tribunale russo ha inflitto una multa di 5 milioni di rubli (59.615) a Google, la principale filiale di Alphabet, per non aver cancellato i contenuti ritenuti illegali.

HONEYWELL INTERNATIONAL HON.O – Cambridge Quantum, società di software posseduta al 54% da Honeywell International, ha annunciato martedì il lancio di una piattaforma in grado di generare chiavi crittografate in modo più casuale rispetto a un computer tradizionale, un prodotto che potrebbe interessare i servizi finanziari e la sicurezza informatica aziende. .

* JUNIPER NETWORKS JNPR.N – Jefferies aumenta la sua raccomandazione di valore per l’acquisto contro ‘Neutral’ mentre aumenta il suo prezzo obiettivo da $ 28 a $ 42. La procedura richiede il 3% in pre-mercato.

* AMGEN AMGN.O – Goldman Sachs ha iniziato a monitorare il titolo “buy” con un target price di $259.

(di Claude Chengo, a cura di Marc Angrand)