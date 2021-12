Finanziamento europeo concesso al Belgio nell’ambito di un piano di risanamento pianificato da 1,4 miliardi di euro

Martedì il ministro di Stato per il Bilancio Eva de Bleecker ha riportato una stima: il Paese passerà da una dotazione di 5,9 miliardi di euro a 4,55 miliardi, in calo di circa 1,35 miliardi di euro. Quindi questo deficit è aumentato notevolmente, dal momento che alcuni mesi fa la Banca nazionale ha stimato che il Paese potrebbe ricevere 750 milioni di dollari in meno rispetto a quanto inizialmente previsto.

Questo di per sé non è una sorpresa. Lo scorso giugno la Commissione Europea ha approvato un piano di rilancio belga legato a sussidi europei per 5,9 miliardi di euro per il periodo 2021-2026. Ma, come per tutti gli Stati membri, è stato dimostrato fin dall’inizio che questo importo di “facilità di recupero e resilienza” era, almeno in parte, una stima.

Lo strumento per la ripresa e la resilienza è la più grande dotazione del piano di ripresa post-Covid dell’UE, soprannominata La prossima generazione dell’Unione Europea. Fornisce prestiti e sovvenzioni ai paesi per rilanciare e rafforzare la loro economia, ma il Belgio ha chiesto (finora) solo sovvenzioni, sulla base di un ampio piano di riforme e investimenti.

Secondo le regole stabilite, il sostegno totale (312,5 miliardi di euro a prezzi 2018) deve essere distribuito tra gli Stati membri del 70% secondo dati già noti (dimensione della popolazione, PIL pro capite, tasso medio di disoccupazione 2015-2019), e per ottieni il 30% a seconda del I dati varieranno di più. Il 30% delle sovvenzioni totali non sarà distribuito definitivamente tra gli Stati membri fino a dopo il giugno 2022, poiché devono essere basate sulla perdita di PIL reale osservata nel 2020 e sulla perdita di PIL reale cumulata osservata nel periodo 2020-2021. Quindi, i 5,9 miliardi di cui parlavamo per il Belgio si basano in parte su stime che risalgono alle previsioni economiche dello scorso autunno.

“Sulla base delle stime dell’autunno 2020 per la nostra crescita, dalla Commissione Europea, abbiamo stimato che i diversi livelli di forza in Belgio potrebbero essere basati collettivamente su 5,9 miliardi. Sulla base delle previsioni più positive, nelle stime autunnali della Commissione per quest’anno, FPS Strategy and Support ha calcolato che tale importo potrebbe essere ridotto di 1,35 miliardi.”Dato che l’importo definitivo non sarà noto fino al prossimo giugno, “Può ancora cambiare”, Martedì imposta il governo del ministro degli Esteri de Bleecker. “Molti fattori possono ancora influenzare questo numero, incluso ovviamente il coronavirus e l’impatto sulla crescita”.È già stato concluso un accordo tra il governo federale e gli enti federali per quanto riguarda la distribuzione della busta. Ciò significa che ogni livello di forza deve essere valutato “Come utilizzare il denaro di stimolo disponibile nel modo più mirato possibile”Commenti di Eva de Bleecker. Per il governo federale, il segretario di Stato Thomas Dermin si fa carico.

Il Belgio ha ricevuto all’inizio di agosto 770 milioni di euro di prefinanziamento da questa dotazione europea.