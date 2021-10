Valori USA da non perdere a Wall Street (aggiornati)

(Aggiornato con Bunge, Phillips 66, Hess, Spotify, dettagli Visa)

PARIGI, 27 ottobre (Reuters) – I principali titoli azionari da tenere d’occhio mercoledì a Wall Street poiché i futures indicano un’apertura-chiusura al punto di pareggio:

* BOEING BA.N ha riportato utili rettificati per il terzo trimestre, sostenuta dalla ripresa delle consegne di aeromobili con il rimbalzo del traffico aereo globale, ma il produttore di aeromobili ha registrato addebiti sui suoi programmi 787 e Starliner. Il titolo è in rialzo dell’1% nel trading pre-mercato.

* La General Motors GM.N mercoledì ha riportato risultati trimestrali migliori del previsto, nonostante vendite e guadagni inferiori, e che il suo profitto annuale apparirà all’estremità superiore del suo intervallo di previsione. Tuttavia, la casa automobilistica sta perdendo il 2,4% nel precedente mercato azionario.

* COCA-COLA KO.N mercoledì ha aumentato le sue previsioni per gli utili per azione rivisti per il 2021, poiché la riapertura dei cinema e dei ristoranti statunitensi ha aumentato la domanda di bevande analcoliche. La quota ha guadagnato il 2,6% nelle transazioni pre-mercato.

* MCDONALD’S MCD.N mercoledì ha riportato un aumento del 12,7% nelle vendite nello stesso negozio nel terzo trimestre, superiore alle attese, sulla scia di prezzi più alti, ordini più grandi e nuovi elenchi. Il titolo ha guadagnato il 2,6% nel pre-mercato.

* Mercoledì Kraft Heinz KHCO ha alzato le sue previsioni annuali per l’Ebitda, il colosso agroalimentare statunitense che sta beneficiando dei prezzi più alti e della continua forte domanda per i suoi prodotti. La quota ha guadagnato l’1,8% nelle transazioni pre-mercato.

* ALPHABET GOOGL.O martedì ha pubblicato risultati trimestrali superiori alle attese, in particolare grazie alle entrate pubblicitarie per un motore di ricerca che sembra aver superato le nuove misure che limitano il tracciamento degli utenti di iPhone di Apple. Il titolo è in calo di circa l’1% dopo il mercato.

*TWITTER TWTR.N ha registrato un aumento del 37% delle entrate trimestrali martedì e le entrate pubblicitarie sono state solo marginalmente influenzate dalle modifiche apportate da Apple AAPL.O alla sua politica sulla privacy, aumentando la quota dell’1,4% del social network negli scambi pre-mercato.

* MICROSOFT MSFT.O martedì ha pubblicato risultati trimestrali migliori del previsto a Wall Street, beneficiando della domanda per la sua attività di cloud computing, ma avvertendo che i problemi della catena di approvvigionamento continueranno a colpire alcune unità, come i laptop Surface e le console di gioco Xbox. Il titolo ha guadagnato l’1,7% nel pre-mercato.

* FACEBOOK FB.O – La Federal Trade Commission (FTC), la principale autorità per la concorrenza negli Stati Uniti, sta esaminando i rapporti secondo cui i documenti di ricerca interni di Facebook rivelano effetti dannosi dei suoi prodotti, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal.

* TEXAS INSTRUMENTS TXN.O martedì ha pubblicato vendite trimestrali più deboli del previsto e prospettive deludenti per il quarto trimestre, penalizzate dalle tensioni nella catena di approvvigionamento nel settore dei semiconduttori. Nelle contrattazioni pre-apertura è sceso del 4,8%.

* Advanced Micro Devices (AMD) AMD.O prevede che le entrate del quarto trimestre supereranno le aspettative, sfruttando la sua capacità di superare le sfide della catena di approvvigionamento per soddisfare la forte domanda di chip di livello industriale, console di gioco e server per data center.

* VISA VN ha riportato utili trimestrali superiori alle aspettative del mercato poiché la ripresa dei viaggi e il miglioramento delle condizioni economiche globali hanno alimentato la crescita dei volumi delle transazioni. Tuttavia, il gruppo ha perso il 2,6% nel mercato pre-scambio, secondo gli analisti che hanno indicato una prospettiva di crescita prudente per il 2022.

* UBER TECHNOLOGIES UBER.N ha annunciato mercoledì il lancio di una partnership con la società di autonoleggio Hertz per offrire 50.000 veicoli del produttore TESLA TSLA.O come opzione di noleggio ai suoi conducenti entro il 2023. Uber ha vinto una quota del 2,1% nelle transazioni pre-mercato e le azioni Tesla prendono l’1,5%.

* HARLEY DAVIDSON HOG.N ha guadagnato oltre il 4% nel pre-mercato dopo aver registrato vendite trimestrali migliori del previsto.

* THERMO FISHER TMO.N, uno dei maggiori fornitori di test COVID-19, ha aumentato le sue previsioni annuali di profitti e entrate mercoledì dopo aver pubblicato un terzo trimestre migliore del previsto.

* CME CME.O – Mercoledì l’operatore azionario ha più che raddoppiato i suoi guadagni trimestrali, sostenuto dal dinamismo degli scambi nella maggior parte delle sue classi di attività.

* BRISTOL MYERS SQUIBB BMY.N ​​mercoledì ha riportato un aumento del 10% nelle vendite del terzo trimestre e guadagni migliori del previsto grazie alla ripresa della sua attività di trattamento del cancro.

* PHILLIPS 66 PSX.N ha annunciato mercoledì un riacquisto di azioni per 3,4 miliardi di dollari (2,9 miliardi di euro) nella sua consociata non già posseduta, Phillips 66 Partners PSXP.N.

* BUNGE BG.N, il broker di materie prime, ha guadagnato il 4,3% nel pre-mercato dopo aver aumentato il suo obiettivo di profitto rettificato per il 2021 e aver pubblicato risultati del terzo trimestre al di sopra delle aspettative.

* Mercoledì il produttore di petrolio HESS HES.N ha riportato guadagni trimestrali superiori alle attese poiché i prezzi più alti del petrolio greggio e del gas hanno compensato l’impatto della produzione inferiore.

* HILTON HLT.N ha registrato entrate superiori alle attese nel terzo trimestre poiché l’allentamento delle restrizioni legate alla pandemia ha portato alla ripresa dei viaggi turistici.

* ROBINHOOD MARKETS HOOD.O ha registrato entrate inferiori alle attese per il terzo trimestre, a causa del minore trading di criptovalute. L’attività della piattaforma di brokeraggio è scesa del 7,8% in più rispetto al mercato.

* SPOTIFY SPOT.N ha guadagnato l’1% nel pre-mercato dopo aver registrato un aumento degli abbonati paganti per il suo servizio premium nel terzo trimestre.

* PFIZER PFE.N – Martedì un gruppo di esperti ha raccomandato che l’agenzia di regolamentazione dei farmaci degli Stati Uniti autorizzi l’uso di un vaccino COVID-19 sviluppato da Pfizer e BioNTech

22UAy.DE per i bambini dai 5 agli 11 anni, ritenendo che i benefici della vaccinazione superino i rischi.

* ACTIVISION BLIZZARD ATVI.O – L’editore di videogiochi ha annunciato martedì la cancellazione della sua conferenza online annuale BlizzCon che avrebbe dovuto svolgersi a febbraio.

(di Laetitia Volga e Blandin Hinault, montaggio di Jean-Michel Bello)