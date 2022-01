Ops! L’ha fatto di nuovo?

Pour fixer les choices et au risque de vous rebattre les oreilles avec les mêmes sujets, encore et encore, la prima decisione di politica monetaria 2022 della Fed était extrêmement attendue par des investisseurs en manque de repères. Les lourdes prises de bénéfices qui ont affettié les actions américaines depuis trois semaines sont le signe d’une nervosité accrue, illustrée par un indice de volatilité VIX au plus haut d’un an lie jan (le dernier euvi picau de finu 2021) , même si su l’oublie un peu).

Qu’attendaient-ils de la Fed, ces investisseurs ? Disons le discours équilibré habituel, une poigne de guimauve dans un gant de velours. Alors bien sûr, Jerome Powell, le président de la banque centrale, était un peu moins guimauve ces derniers temps, préoccupé par l’inflation galopante qui, en un an, a renchéri le prix de l’énergie de la 29%, nourriture de 6% su veicoli d’occasione del 37%. Mais globalement, le marché avait pris son parti des tours de vis à venir et souscrivait à ce que Certains économistes ont applé le “scenario Boucle d’Or“, avec une soupe servie ni trop chaude, ni trop froide, juste parfaite. Sans métaphore, ça donnerait un cycle de hausse de taux et de réduction du soutien monétaire capace di de juguler l’inflation avec un impact modeissaré sur.

La tenur du communiqué publié par la Fed alle 20:00 était en phase avec Boucle d’Or, du moins sur le papier. Le problème, c’est que Jerome Powell s’est lance dans quelques improvvisations lors de la conférence de presse qui a suivi l’annonce de la décision. D’abord, il a brouillé les cartes sur le rythme et la rapidté des hausses de taux, en laissant penser que l’agenda n’est pas totalement arrêté et en soulignant que la Fed dispose d’une bonne marge de manœuvre sans influencer marché du travail. Les investisseurs ont traduit cela par : une double hausse de taux en mars n’est pas taboue et lo scenario de cinq resserrements monétaires de cette année n’est pas à exclure. Je rappelle que les hausses de taux ne sont pas fatales aux actions, loin de la, si elles sont progressives et en phase avec le cycle économique. Le marché n’aime pas trop les politiques monétaires de hussards.

L’économiste Joachim Klement estime que l’évocation de la marge de manœuvre par rapport au marché du travail est une “erreur de débutant” paragonabile a celle que Powell avait faite nel 2018. Il ajoute que le patron de la Fed en a commis une autre quand il a lâché de façon désinvolte pour conclure la conferenza que “les prix des actifs sont quelque peu élevés“. , que Powell a clairement indiqué au début de la conférence que le FOMC est très satisfait de sa communication avec le marché, ce qui significante qu’il a confirmé que les attentes en matière de taux étaientsur pratique aux tes portantes esatto. de 25 punti certi in mars, suivie par deux à trois autres hausses de taux d’ici la fin de l’année.

Tout ça pour expliquer que même si la clôture américaine était à peu près équilibrée, pas mal d’indicateurs sont partis en quenouille par la suite. I “futures” di Wall Street sont rouge vif, ceux des marchés européens ne valent pas mieux et les marchés asiatiques piquent du nez, avec un -3% a Tokyo et à Séoul o un -2,5% a Hong Kong. Comme à chaque épisode de ce type, les reazioni sont exacerbées dans un premier temps, avant que l’agitation se calme et laisse place à des approches plus rationnelles. Après tout, Powell n’a peut-être pas commis de bourde et a peut-être juste voulu montrer la détermination de la Fed, histoire de rattraper le temps perdu dans la lutte contre la hausse des prix ?

Le CAC40 perdait 1,6% a 6876 punti peu après l’ouverture.

La bande son du matin :

Britney Spears: Oops!… L’ho fatto di nuovo

Les temps forts économiques du jour

Grosse actualité macroéconomique aux Etats-Unis à 14h30 con i comandi di beni durevoli, la prima stima del PIB du T4 e le richieste di ripartizione dell’allocazione.

L’euro recule a 1,12247 USD. Una volta d’oro a 1815 USD. La benzina consolida dopo le nuove immagini, avec un Brent a 89,17 USD e un WTI a 86,57 USD. La remunerazione del 10 ans américain monte à 1,85%. Le bitcoin rechute sous 36 000 USD.

Les principaux cambia le raccomandazioni

ABB: Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé da 29 a 30 CHF.

Air Liquide: Goldman Sachs passe de neutre achat en visant 188 EUR.

ArcelorMittal : Goldman Sachs passe d’acheter à neutre visant 33 EUR.

Bpost : Jefferies passe d’acheter à conserver en visant 7,50 EUR.

Carmila : Exane BNP Paribas passe de neutre à surperformance en visant 15,50 EUR.

Derwent London : Exane BNP Paribas passe de neutre à surperformance en visant 3820 GBp.

Emmi: Stifel passe d’acheter à conserver en visant 1060 CHF.

Fresnillo : Berenberg rimane in conservazione con un oggetto ottenuto da 1000 a 700 GBp.

Galapagos: Citigroup passe de neutre à achat en visant 61 EUR.

Gecina : HSBC passe de conserver acheter en visant 151 EUR.

HSBC: passe de neutre à surperformance en visant 650 GBp.

Kerry : Morgan Stanley paga i suoi soldi a 127 EUR.

LEG Immobilien : Exane BNP Paribas passe de neutre à surperformance en visant 139 EUR.

Legrand: Jefferies passe de conserver acheter en visant 104 EUR.

Lonza: Berenberg rimane sull’achat con un oggetto ottenuto da 870 a 780 CHF.

McPhy: Berenberg resta a conservare con un oggetto ottenuto da 26 a 24 EUR.

Orpea: AlphaValue passe d’acheter à vendre en visant 38,80 EUR.

Prudential : Jefferies reste à l’achat avec un objectif de cours relevé de 1750 à 1800 GBp.

Rentokil : Exane BNP Paribas supera le prestazioni a zero in vista di 550 GBp.

Sage : Jefferies reste à l’achat avec un objectif de cours réduit de 900 à 890 GBp.

Superdry : Berenberg rimane in conservazione con un oggetto ottenuto da 280 a 265 GBp.

Swiss Re: UBS reste à la vente avec un objectif de cours relevé da 84 a 87 CHF.

Symrise : DZ Bank rimane in banca con un oggetto da 119 a 110 EUR.

Vestas: Berenberg rimane sull’achat con un oggetto ottenuto da 265 a 220 DKK.

Viscofan : Mirabaud passe de conserver à acheter en visant 61,68 EUR.

In Francia

Annonces importantes (et moins importantes)

STMicroelectronics fait mieux que prévu au T4 et investira tra 3,4 e 3,6 Mds$ nel 2022.

Renault Nissan Mitsubishi va passer à 5 plateformes électriques communes.

Stellantis va augmenter in partecipazione nella coentreprise GAC-Stellantis, dal 50% al 75% in Cina.

Bercy afferma qu’une “rinazionalizzazione” d’Electricité de France n’est pas à l’étude. Par ailleurs, Londres va accordare un finanziamento di 100 M£ au groupe pour la construction de la centrale de Sizewell C.

Valeo présentera ses résultats annuels et ses prospettive de moyen terme le 25 février.

Orpea manda due gabinetti per condurre un audit indipendente dopo le rivelazioni sulla malattia in seguito a ses établissements.

Soitec dégage 581 M€ de revenus sur neuf mois et confirme ses objectifs.

Eurazeo investit dans Cranial Technologies, leader du marché du traitement de la plagiocephalie infant.

Xilam rafforza la produzione del palo.

Invibes lancia un collocamento privato di 15 M€.

Icade Santé acquista a Madrid per 13 milioni di euro.

Navya et Valeo codificano un sistema specifico di sécurité per la commercializzazione di veicoli autonomi di niveau 4.

Pixium Vision annuncia la pubblicazione dans Nature Communications de données cliniques démontrant the bénéfice clinique du Système Prima chez les Patients Atteints de DMLA sèche.

Geci annonce la fin de la conversion en capital de ses convertibles.

Soluzioni di rifornimento di idrogeno partecipate all’ingresso in borsa d’Haffner Energy.

L’IDI négocie une entrée au capital d’Omnes.

Alan Allman Associates finalizza l’acquisizione del gruppo belga The Human Factory.

Nanobiotix publie de nouvelles données précliniques sur nbtxr3.

Groupe Crit, Elior, Aubay, Solutions 30, U10, Infotel, Mastrad, Maurel, Lysogène, Audiovalley, Geneuro, Groupe Partouche, Augros, Groupe Berkem, Visiativ, Spineguard ont publié leurs comptes.

Dans le monde

Annunci importanti (et autres)

Tesla recule de 0.8% post-séance après des résultats un peu plus élevés que prévu.

Intel perd 2,8% fuori seduta dopo i risultati.

Diageo enregistre une hausse de 16% de son chiffre d’affaires semestriel.

Assicurazioni Generali per lo sviluppo di azioni maggioritarie in coentreprise vie et non-vie en Inde.

Siemens Energy pourrait réintégrer Siemens Gamesa dans son périmètre.

EasyJet souffre toujours mais attend une embellie cet été.

Samsung Electronics in vendita al 2% dopo i risultati trimestrali, ressortis en vive hausse mais un peu moins solides que prevu.

La Cina canta in démanteler China Evergrande Group pour mettre fin à la crisi, selon Bloomberg.

SAP va acquérir una partecipazione majoritaire dans la “fintech” US Taulia.

Gimv acquisisce una partecipazione majoritaire dans le fournisseur de traitements de surface GSDI Group.

UBS acquisisce Wealthfront versa 1,4 Md$.

Aalberts va racheter le spécialiste de la manipolazione dei wafers ISEL Germania.

Woodside Petroleum lascia il Myanmar.

Constellation Energy va sostituto The Gap dans l’S&P500.

Pershing Square acheté più di 3,1 milioni di azioni Netflix.

Deutsche Bank inverte 700 M€ in azioni tramite azioni e dividendi.

Givaudan acquisisce il 48% del gruppo nanovetores.

Principali pubblicazioni di risultati : Apple, Visa, Samsung, LVMH, Mastercard, Voltalia, Maisons du Monde, McDonald’s, SAP, Diageo, STMicroelectronics, Sartorius Stedim Biotech, Unicredit… Retrouvez tout l’agenda du jour ici.