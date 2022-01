USA-Valori da tenere d’occhio a Wall Street (aggiornato) – 14/01/2022 14:41

(Aggiornato con Citigroup, Risultati ODP)

PARIGI (Reuters) – I principali titoli da tenere d’occhio venerdì a Wall Street con i futures che puntano a un’apertura minima di circa lo 0,7% per il Nasdaq, lo 0,6% per l’S&P-500.SPX e il Dow Jones.

* JP MORGAN CHASE JPM.N ha riportato un calo dell’utile trimestrale inferiore alle attese venerdì, poiché la forte performance della sua attività di investment banking ha compensato il rallentamento del retail banking. Tuttavia, il titolo ha perso l’1,3% negli scambi prima dell’apertura di Wall Street.



nL8N2TU36E



* WELLS FARGO WFC.N ha guadagnato oltre il 2% nel pre-mercato dopo aver registrato un aumento degli utili nel quarto trimestre grazie alle dismissioni di asset.



nL8N2TU36C



Venerdì, l’asset manager numero uno al mondo ha registrato un profitto trimestrale superiore al mercato e un nuovo record di asset in gestione di oltre $ 10.000 miliardi (€ 8732 miliardi).



nL8N2TU32I



* CITIGROUP CN ha registrato un calo del 26% dell’utile trimestrale, che ha comunque superato le aspettative grazie al buon andamento dell’attività di investment banking. Il gruppo ha anche annunciato un accordo per vendere le sue attività bancarie al dettaglio in quattro mercati del sud-est asiatico alla United Overseas Bank UOBH.SI per circa S $ 5 miliardi (€ 3,24 miliardi).

* TESLA TSLA.O intende avviare la produzione del suo camion elettrico Cybertruck entro la fine del primo trimestre del 2023, ritardando l’obiettivo iniziale di avviare la produzione entro la fine di quest’anno, ha detto a Reuters giovedì una fonte informata.



nL8N2TU1U7



Separatamente, il CEO Elon Musk ha annunciato venerdì che la criptovaluta dogecoin è stata accettata per pagare i derivati ​​del gruppo automobilistico.

* ALFABETO GOOGL.O, TWITTER TWTR.N, META PIATTAFORME

FB.O – Il comitato della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti che indaga sull’attacco del 6 gennaio 2021 a Capitol Hill ha convocato i gruppi Alphabet, Twitter, Meta Platforms e Reddit per determinare in che modo le loro piattaforme vengono utilizzate per diffondere disinformazione.

* JOHNSON & JOHNSON JNJ.O – Una dose di richiamo del vaccino COVID-19 di Johnson e Johnson è efficace all’85% contro il rischio di ospedalizzazione dalla variante Omicron per uno o due mesi dopo la sua somministrazione, ha affermato il direttore del Consiglio sudafricano su Venerdì. per la ricerca medica.

* Operatori di casinò – Il governo di Macao ha annunciato venerdì che manterrà a sei il numero di operatori di casinò autorizzati nella sola regione cinese per legalizzare il gioco d’azzardo. LAS VEGAS SANDS LVS.N, MGM RESORTS

MGM.N, WYNN RESORTS WYNN.O e MELCO RESORTS MLCO.O, già con sede a Macao e timorosi di aprirsi alla concorrenza, hanno guadagnato tra il 2,8% e il 4,7% in pre-mercato.

* ODP.N ha registrato un guadagno del 10% nel pre-mercato dopo aver annunciato che avrebbe posticipato la divisione della sua attività di consumo in vista di una potenziale vendita.

* FORD FN – RBC abbassa la sua raccomandazione a “Prestazioni online” rispetto a “Prestazioni eccezionali”.

* HONEYWELL HON.O – Berenberg inizia a guardare il gruppo industriale “tenere”.

* TARGET TGT.N – JP Morgan ha rimosso il distributore statunitense dalla sua lista di azioni privilegiate.

(Laetitia Volga, Montaggio di Sophie Lott)

((Per l’agenda dei risultati, fare doppio clic su RESF/US per le modifiche ai consigli, fare clic su RCH/US))