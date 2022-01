Covid-19: via libera a un quinto vaccino in Francia, il vaccino Novavax

Questo vaccino e il vaccino di Janssen (già disponibile per gli over 55) possono in alcuni casi essere una “utile alternativa” per le persone che esitano a iniettare vaccini a RNA messaggero di Pfizer e Moderna, afferma HAS.

Anche se in Francia erano stati precedentemente autorizzati quattro vaccini, i vaccini Pfizer e Moderna vengono utilizzati quasi esclusivamente. Si basa su una nuova tecnologia, l’RNA messaggero.

Gli altri due, AstraZeneca e Janssen, vengono reindirizzati verso i paesi poveri tramite il programma internazionale Covax.

Lo ha detto questa settimana il ministero della Salute, in attesa del parere di HAS. L’Unione Europea ha dato il via libera il 21 dicembre a questo vaccino, basato sulla stessa tecnologia usata per curare la pertosse.

Responsabile della definizione della politica sui vaccini in Francia, HAS crede nella sua nuova opinione che dovremmo “preferire” i vaccini mRNA per le prime iniezioni rispetto al vaccino di richiamo, a causa della loro elevata efficienza.

Tuttavia, ritiene che Novavax e Janssen “rappresentino un’opzione aggiuntiva” per le persone che “non vogliono o non possono ricevere” vaccini mRNA.

Si tratta di “persone che sono riluttanti a usare vaccini mRNA” o “coloro che hanno subito un grave evento avverso dopo la prima iniezione”.

Nel contesto di un focolaio epidemico dovuto alla variante Omicron, è “essenziale completare la copertura vaccinale iniziale e accelerare la campagna di richiamo” in queste persone, insiste HAS.

Per le prime due dosi, queste persone possono essere vaccinate con Janssen (due mesi tra le dosi) o Novavax (tre settimane tra le dosi), a condizione che abbiano almeno 55 anni di età.

Se hanno meno di 55 anni, possono essere vaccinati con Novavax. Se non disponibile, Janssen può essere utilizzato “in via eccezionale” dopo che la persona è stata informata che il rischio di effetti collaterali è aumentato in questa fascia di età.

A titolo di promemoria, HAS stima che Janssen possa essere utilizzato nelle persone di età superiore ai 55 anni, anche se in precedenza avevano ricevuto due dosi del vaccino mRNA. D’altra parte, Novavax non dovrebbe mai essere usato come booster a causa della mancanza di studi clinici.