Deluso da Aldi: “I clienti ora lo sanno”

Inserito il 01/08/2023



un Da questo sabato 7 gennaio i clienti Aldi possono recarsi a Deurne per approfittare dell’outlet che la catena apre per la terza volta.







Aldi vi vende prodotti non alimentari, per i quali verranno effettuate promozioni. La catena ha lanciato il concept lo scorso anno, ad aprile, per risolvere il problema dello stoccaggio di alcuni articoli dopo la pandemia di coronavirus.

Il negozio temporaneo chiuderà il 4 febbraio (o fino a esaurimento scorte). La volta precedente che il punto vendita era stato aperto, aveva avuto un tale successo che le persone erano state fermate davanti alle porte.

Ma le cose erano diverse questa volta. Per l’inaugurazione, questo sabato, hanno risposto alla chiamata solo una quindicina di persone.

“La prima volta che l’abbiamo fatto, molti clienti pensavano che saremmo stati aperti solo un giorno e che dovevamo muoverci rapidamente. Da qui il caos”, analizza il portavoce di Aldi. “Ora i clienti sanno di non avere fretta. Rimarremo aperti fino al 4 febbraio e riforniremo gli scaffali ogni giorno”.