All’orizzonte in Europa, la Federal Reserve preme sull’umore

PARIGI (Reuters) – Si prevede che i principali mercati azionari europei scendano venerdì sulla scia di Wall e Tokyo, dopo che diversi funzionari della Federal Reserve americana si sono dichiarati pronti ad aumentare i tassi di interesse a marzo per frenare l’inflazione.

I futures su indici indicano un calo dello 0,58% per il CAC 40 Paris, dello 0,48% per il DAX Frankfurt, dello 0,35% per il FTSE 100 London e dello 0,78% per l’EuroStoxx 50.

Mentre un’audizione al Congresso del presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha giovato alle azioni martedì, il suo potenziale futuro vicepresidente, Lyle Brainard, è stato sollevato nel dire al Senato che l’istituzione aveva pianificato “diversi aumenti dei tassi durante l’anno” e che potrebbe agire “non appena i nostri acquisti saranno completati”, e quindi potenzialmente a partire dall’incontro di metà marzo.

Poi Mary Daly, il presidente regionale di San Francisco, ha ritenuto “ragionevole” aumentare i tassi a marzo, e il suo omologo di Chicago Charles Evans ha affermato che la politica monetaria era stata “sbagliata” finora “dal punto di vista dell’inflazione”.

Questi commenti hanno portato a un calo dei prezzi alla produzione negli Stati Uniti più marcato del previsto.

“Al momento sono tutti molto nervosi, perché è probabile che tutto venga messo sotto pressione dalle politiche offensive della Federal Reserve”, ha affermato Kyle Rhoda, analista di IG. “Si spera che un ritorno alla normale politica monetaria sia lento e indolore, ma questo non è garantito perché la Fed prende sul serio l’inflazione”.

Gli investitori stanno aspettando i dati sulle vendite al dettaglio negli Stati Uniti per dicembre questo venerdì, che potrebbero aver risentito dell’inizio dell’ondata di Omicron della pandemia di COVID-19. La sessione sarà inoltre animata dai primi risultati pubblicati nel settore bancario statunitense, insieme a quelli di Wells Fargo e Citigroup.

Wall Street

Giovedì la Borsa di New York ha chiuso in ribasso a causa delle prese di profitto, in particolare sui titoli tecnologici dopo tre sessioni consecutive di rally, a seguito dei commenti dei funzionari della Federal Reserve.

Il Dow Jones è sceso dello 0,49% o 176,7 punti 36113,62, lo Standard & Poor’s 500 ha perso 67,32 punti (-1,42%) 4659,03 punti e il Nasdaq Composite ha perso 381,58 punti (-2,51%) 14806,81.

Tra gli indicatori degli 11 principali settori dell’indice S&P, l’indice tecnologico ha registrato il calo maggiore a fine anno (-2,65%), davanti a consumi non essenziali (-2,08%) e salute (-1,63%) .

I principali futures su indici puntano attualmente a una leggera apertura.

In Asia

Alla Borsa di Tokyo, il Nikkei è accusato di aver chiuso in ribasso dell’1,28% dopo essere sceso sotto i 28.000 punti per la prima volta dal 20 dicembre, poiché la tecnologia ha influenzato il trend sulla scia del Nasdaq statunitense.

In Cina, l’indice Shanghai SSE Composite è sceso dello 0,96% e l’indice CSI 300 è sceso dello 0,82%, poiché le preoccupazioni per il settore immobiliare hanno preso il sopravvento: l’indice di settore ha perso il 3,51%.

Da parte sua, il Soul Exchange ha perso l’1,36% dopo un altro aumento del tasso di riferimento della banca centrale all’1,25%, il livello pre-pandemia, per contenere l’inflazione.

In Cina, i dati mensili sul commercio estero mostrano un rallentamento sia delle importazioni che delle esportazioni, sebbene il mese scorso abbiano leggermente superato le aspettative.

i cambiamenti

I commenti dei funzionari della Federal Reserve non sono sufficienti per invertire il trend ribassista del dollaro, in calo dello 0,07% rispetto alle altre principali valute.

Il dollaro si sta dirigendo verso la sua peggiore performance settimanale in otto mesi (-1,07% finora), come risultato della riduzione delle posizioni lunghe, i tassi di interesse più elevati arriveranno poiché il mercato ora considera integrale.

L’euro viene scambiato a 1,1461$ dopo aver toccato il suo picco a 1,1482, il livello più alto dall’11 novembre.

Nel mercato delle criptovalute, Dogecoin è balzato del 18,05% dopo un tweet di Elon Musk che ne annunciava l’accettazione come metodo di pagamento da parte di Tesla.

Una media

Sul mercato obbligazionario, giovedì il rendimento dei Treasury USA a 10 anni, 1,7221%, ha cancellato solo una piccola parte del suo calo, a causa di un aumento generale dell’avversione al rischio.

Il decennio tedesco è considerato pressoché stabile ai primi cambi -0,09%.

olio

Il mercato petrolifero è titubante, con lo sviluppo dell’epidemia di COVID-19 in Cina, che solleva preoccupazioni sulla domanda, mentre Washington ha annunciato giovedì la vendita di 18 milioni di barili di greggio dalle riserve strategiche, nel tentativo di abbassare i prezzi del petrolio. la pompa.

Il Brent sta guadagnando lo 0,25% a 84,68 dollari al barile, ma il Light crude (WTI) statunitense è quasi invariato a 82,17 dollari.

di Marc Angrand, con Daniel Lysink Tokyo, di Blandine Heno

di Marc Angrand