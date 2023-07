Un’ondata di caldo attraverserà l’Europa: nei prossimi giorni sono attese temperature record

Domenica, 16 città sono state poste in allerta rossa in tutta Italia, con temperature previste di 36/37°C da Roma a Bologna, prima di raggiungere un picco spaventoso all’inizio della prossima settimana che potrebbe raggiungere i 45°C.

Un’ondata di caldo attraverserà l’Europa, passando per la Cina e gli Stati Uniti. Un’ondata di caldo record con temperature che saliranno in diverse regioni del mondo, superando i 40 gradi. E questo è solo l’inizio…

Negli Stati Uniti, decine di milioni di americani, dalla California al Texas, soffrono di temperature pericolosamente elevate. Aspettatevi fino a 47 gradi sul lato della capitale di Phoenix, in Arizona. “È probabile che ci siano più record di temperatura e problemi di qualità dell’aria saranno comuni in molte parti degli Stati Uniti”.avvisa il National Weather Service (NWS).

Anche in Germania sabato è stato stabilito un record di calore: 38,8 gradi in Baviera. Era il giorno più caldo dell’anno.

Al chiuso, anche se questa settimana non sperimentiamo un caldo estremo, stiamo ancora assistendo a ondate di calore sempre più calde, tempeste sempre più violente e grandinate sempre più grandi. Esempio ancora l’11 luglio, in Francia, con allerta di livello 5. Max. Non accadeva da giugno 2014.

Anche in Belgio sperimentiamo un clima molto capriccioso che può passare dal sole alla pioggia battente. “Il riscaldamento globale sta davvero influenzando il nostro intero clima. Stiamo passando da un vecchio clima a uno nuovo”.stima Sebastien Dutreloup, climatologo dell’Università di Liegi. “Il clima sta cambiando, lo sentiamo nelle statistiche dal 2015 più o meno”Aggiunge.

Più forti temporali, più grandine

Questo nuovo clima peggiorerà il tempo. Ad esempio, i temporali possono diventare più intensi o addirittura essere accompagnati da più grandine.avverte il climatologo. “Stiamo andando, anzi abbiamo già messo piede, verso una recessione più forte per lo stesso tipo di clima. Siccità e ondate di caldo per esempio. E tutti questi tipi di tempo, dal 2015, hanno iniziato ad accelerare, diventando anticipati e anche più intenso. E così, in questo, in effetti, vediamo che il clima sta effettivamente cambiando “.

In termini di precipitazioni, ne avremo di più in autunno e in inverno. Ma meno in estate. D’altra parte, in estate saranno più intensi ed è per questo che l’estate sarà più stabile.