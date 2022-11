Altri virus intrappolati nel ghiaccio possono diffondersi nella popolazione e minacciare l’umanità

Un team di ricercatori dell’Università di Aix-Marsiglia ha scoperto il virus sotto un lago ghiacciato in Yakutia, in Siberia. Scomparso da 48.500 anni, il virus è noto per infettare organismi unicellulari.

Il professor Jean-Michel Claverie, direttore dello studio, ha lanciato un severo monito alle autorità mediche. In effetti, lui e il suo team stimano che un quinto della Terra sia permanentemente ghiacciato. Sebbene il virus attualmente rilevato non sembri rappresentare una minaccia per l’uomo, lo scongelamento del ghiaccio potrebbe rilasciare una miriade di microbi mortali che sono rimasti dormienti per migliaia di anni. Quindi la preoccupazione del team risiede nel fatto che gli scienziati russi alla ricerca di virus conservati nel permafrost potrebbero causare accidentalmente una nuova pandemia.