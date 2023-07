L’Azerbaigian accusa la Russia di non aver rispettato i suoi obblighi

Domenica 16 luglio Baku ha accusato Mosca di non aver adempiuto ai propri obblighi ai sensi dell’accordo di cessate il fuoco del 2020 promosso da Russiaper porre fine alla guerra traAzerbaigian e ilArmenia per controllare un’area Alto Karabakhall’indomani dei colloqui tra Yerevan e Baku.

“La parte russa non ha garantito la piena attuazione œuIl ministero degli Esteri dell’Azerbaigian ha affermato che l’accordo fa parte dei suoi obblighi, aggiungendo che Mosca “non ha fatto nulla per impedire” all’Armenia di consegnare attrezzature militari alle forze separatiste nel paese. tasca.

Il Nagorno-Karabakh è da decenni teatro del conflitto tra Baku e Yerevan. Tra i due vicini sono scoppiate due guerre, al centro del conflitto c’è questa regione montuosa, abitata principalmente da armeni ma internazionalmente riconosciuta come parte dell’Azerbaigian.

presidente dell’Azerbaigian Ilham Aliyevil Primo Ministro dell’Armenia, Nicola PachinianSi è riunito sabato a Bruxelles per nuovi negoziati su una soluzione duratura a decenni di conflitto, sotto gli auspici del presidente del Consiglio europeo. Carlo Michel. La Russia, dal canto suo, propone di organizzare un vertice a Mosca con l’obiettivo di riprendere il controllo del processo di pace.

Chiudere il Lachine Pass

Nell’autunno del 2020, Mosca ha mediato un accordo di cessate il fuoco al termine di una guerra di sei settimane che ha visto le forze armene sconfitte e costrette a cedere il territorio che controllavano.

La Russia si è impegnata a schierare soldati per garantire la libertà di movimento tra Armenia e Nagorno-Karabakh, attraverso il Corridoio Lachin, l’unica strada che collega l’Armenia con l’enclave del Nagorno-Karabakh.

Quello era Martedì chiuso dall’Azerbaigian Sulla base delle azioni di “contrabbando” della branca armena della Croce Rossa, che venerdì è riuscita comunque a riprendere le evacuazioni mediche dal Nagorno-Karabakh.

Sabato, il ministero degli Esteri russo ha esortato l’Azerbaigian a riaprire il corridoio. Sul posto 6.000 persone Si sono incontrati venerdì per fare la stessa richiesta.

Il diplomatico russo ha anche affermato che il recente riconoscimento da parte dell’Armenia del Karabakh come parte dell’Azerbaigian “ha cambiato radicalmente la posizione del contingente russo di mantenimento della pace” schierato in Nagorno-Karabakh.

Nell’ambito dei negoziati di fine maggio, Yerevan ha accettato di riconoscere il Nagorno-Karabakh come parte dell’Azerbaigian, subordinatamente al rispetto di diversi meccanismi come la protezione dei diritti e la sicurezza della popolazione armena della regione.

Partecipazione occidentale nella regione

I colloqui tra Ilham Aliyev e Nikol Pashinyan sabato a Bruxelles si sono concentrati in particolare su “l’inasprimento della crisi umanitaria nel Nagorno-Karabakh”, secondo il ministero degli Esteri armeno, e sul fatto che le due parti “hanno convenuto di intensificare il lavoro volto a risolvere il problema problema.” problemi esistenti”.

“Le nostre discussioni sono state ancora una volta sincere, oneste e sostanziali”, ha dichiarato Charles Michel in una breve dichiarazione dopo l’incontro. Ha incoraggiato i due leader a “prendere passi coraggiosi per garantire progressi decisivi e irreversibili sulla via della normalizzazione”.

Charles Michel ha annunciato l’intenzione di organizzare un nuovo incontro con i due leader a Bruxelles dopo l’estate, nonché una discussione a cinque all’inizio di ottobre in Spagna, con i leader francese e tedesco a margine del prossimo vertice dell’Unione europea Comunità politica.

La partecipazione è in aumento nella regione dei paesi occidentali, in particolare nell’Unione Europea, mentre il tradizionale condizionale di CaucasoLa Russia, coinvolta nella sua invasione dell’Ucraina, sembra perdere i suoi mezzi d’azione.

La Russia è pronta a “organizzare un incontro tripartito”

Nel tentativo di riprendere il controllo di questo processo, sabato il Cremlino si è offerto di ospitare un incontro a livello di ministri degli Esteri, suggerendo la possibilità di firmare un futuro trattato di pace a Mosca.

Il ministero degli Esteri russo ha affermato in un comunicato che la Russia è pronta a “convocare una riunione tripartita dei ministri degli Esteri a Mosca nel prossimo futuro”.

Mosca si offre anche di ospitare il “vertice Russia-Azerbaigian-Armenia per firmare il relativo trattato (di pace)” quando sarà il momento.

Ma per ora, le tensioni sono un po’ alte. Il ministero della Difesa dell’Azerbaigian ha affermato sabato che i separatisti armeni stanno producendo “disturbi radio mirati dei sistemi di navigazione GPS delle compagnie aeree nazionali ed estere” che volano in Azerbaigian.

Le autorità separatiste armene hanno liquidato le accuse definendole una “completa menzogna”.

Con Agence France-Presse