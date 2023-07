La guerra in Ucraina: “un soldato forte e coraggioso, terrorizzato all’idea di rimpicciolirsi, preferirebbe ricorrere all’alcol”

In Ucraina, fattori di stress fisici e psicologici per i caregiver: “Come ti occuperesti degli altri se lasciassi indietro la tua famiglia?”

Qual è la tua più grande preoccupazione in questo momento?

Il fatto di non sapere quanto tempo dovremo vivere e lavorare in questo contesto. All’inizio pensavamo che la guerra sarebbe durata qualche mese, poi un anno. Qualche settimana fa avevamo previsto che il contrattacco avrebbe avuto successo. È passato un anno e mezzo e non abbiamo idea di quando finalmente lo vinceremo.

Come stanno i tuoi pazienti?

Spesso sembra che la maggior parte dei soldati e delle persone soffra di disturbo da stress post-traumatico, ma al momento non è questo il problema principale. Soprattutto, questo sarà un grosso problema alla fine del conflitto. Il nostro problema oggi sono i disturbi d’ansia e depressione. Molti pazienti combinano diversi disturbi emotivi perché non sono in grado di adattarsi a questo nuovo contesto, a questa nuova realtà. Hanno dovuto lasciare le loro case, le loro macchine, i loro lavori a Kherson o Zaporizhia, e rinunciare a tutto ciò che possedevano. Non hanno più niente e gli viene detto di ricominciare da capo, con o senza la loro famiglia. Alcuni la vedono come una fase, altri si rendono conto che non è temporanea. Per un anno, un anno e mezzo, puoi sopportare questo genere di cose, più a lungo vai, più la tua mente sarà offuscata.

Nel contesto attuale, come aiuteresti i soldati traumatizzati?

Prima di aiutarli, devi essere in grado di raggiungerli sia fisicamente che mentalmente. La nostra più grande sfida è lo stigma. Nella maggior parte dei casi, un soldato forte e coraggioso ha paura della morte di psicologi e psichiatri. Preferisce rivolgersi all’alcol, che causa maggiori problemi psicologici. Per raggiungere queste persone, abbiamo bisogno di tempo che di solito non abbiamo. I soldati presumono che non eravamo lì quando hanno incontrato un evento traumatico, che non eravamo in prima linea, e quindi non possiamo capire come si sentono, tanto meno aiutarli. Incontriamo profili che sobbalzano al minimo rumore, controllano ogni angolo della stanza mentre entrano e si sentono responsabili della morte dei loro compagni d’armi. Si sentono così tanto in colpa che non hanno bisogno di farmaci, ma di terapia. Quindi la sfida è arrivare a una piccola base. Se un soldato chiedeva aiuto a uno psichiatra e funzionava, gli altri alla fine seguivano l’esempio. Anche se la maggior parte di loro voleva solo una cosa: tornare a combattere.

Come state tu e i tuoi colleghi dottori?

Mentirei se ti dicessi che sto bene. Non sto bene”. Io stesso ho bisogno di molto supporto psicologico da parte dei miei colleghi e capi. Quindi vivo le cose settimana dopo settimana e mese dopo mese. Più vado avanti, più ho bisogno di parlare di quello che sto vivendo e sentimento, la mia evoluzione del mio stato d’animo, ansia, sensazione di depressione.Ma non mi lamento.