Le tensioni geopolitiche globali hanno generato una vera e propria corsa agli armamenti, caratterizzata da un aumento senza precedenti della spesa militare nel 2023. Secondo l’ultimo rapporto dello Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), la spesa militare globale ha raggiunto la cifra record di 2.443 miliardi di dollari, stabilendo un record di $ 2.443 miliardi di dollari. Un aumento significativo del 6,8% rispetto all'anno precedente.

Questo sorprendente aumento della spesa militare è principalmente attribuito alle grandi potenze mondiali come gli Stati Uniti Stati Uniti, Cina, Russia, India e Arabia Sauditache continuano a investire pesantemente nel loro hardware militare.

In Medio Oriente, anche la spesa per gli armamenti ha registrato una forte crescita, con paesi come Israele e Arabia Saudita che hanno aumentato significativamente i loro budget militari.

Tuttavia, è interessante notare che anche l’Africa sta emergendo come uno dei principali attori in questa tendenza al rialzo della spesa militare. Infatti, secondo i dati di SipriIL Repubblica Democratica del Congo (RDC) Il più grande aumento della spesa militare nel mondo è stato registrato nel 2023.

Le tensioni in corso con il Ruanda hanno provocato RDC Aumentare significativamente le spese militari, portandole al totale 794 milioni di euro, un aumento impressionante del 105% rispetto all'anno precedente. Questo aumento significativo riflette la crescente importanza della sicurezza e della difesa per i paesi africani che si trovano ad affrontare sfide regionali e internazionali.

IL RDC Non è l’unico paese africano a potenziare significativamente le proprie capacità militari nel 2023 SudanDi fronte alle sfide alla sicurezza interna e regionale, si è registrato anche un notevole aumento della spesa militare, pari a 1,1 miliardi di dollari, con un aumento del 78%.