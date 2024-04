Secondo i servizi segreti statunitensi, l'esponente dell'opposizione russa Alexei Navalny non è stato ucciso su ordine di Putin

Quelli vicini a Navalny hanno subito accusato il presidente russo Vladimir Putin di aver orchestrato la sua morte. In eco a ciò, la maggior parte dei paesi europei, così come gli Stati Uniti, hanno puntato il dito contro Putin. Più di 40 paesi hanno inoltre richiesto un'indagine internazionale per comprendere le circostanze della morte dell'esponente dell'opposizione russa.

Ma il Wall Street Journal ha confermato sabato che Vladimir Putin non ha nulla a che fare con la morte di Alexei Navalny. Il giornale americano ottiene queste informazioni dai servizi segreti americani (CIA e NSA).

La morte di Navalny: come l'accordo avrebbe potuto consentirne il rilascio grazie agli oligarchi russi

Questi potrebbero essere basati su una serie di lettere, comprese informazioni riservate. Ma anche sulla tempistica della morte di Navalny. “La data della sua morte e come essa getti un'ombra sulla rielezione di Putin“, Tendenza a”assoluzionePutin, secondo i servizi segreti, senza che il Wall Street Journal fornisca ulteriori dettagli.

“Ingenuo e ridicolo”

Questo articolo del giornale ha suscitato molte discussioni. L'ex consigliere politico Leonid Volkov lo ha chiamato “Ingenuo e ridicolo“.

Da parte sua, il portavoce del Cremlino non ha dato molta importanza alla questione durante la sua conferenza stampa: “Non direi che sia il materiale di qualità ad attirare la mia attenzione.“

Da parte sua, Vladimir Putin ha sempre negato il coinvolgimento nell'omicidio di Navalny, affermando addirittura che intende liberarlo in cambio della liberazione di Vadim Krasikov, l'assassino russo che sta scontando l'ergastolo in Germania.

Dopo la morte di Navalny, la difficoltà di fare campagna elettorale dall'estero: “Stiamo più attenti di prima”