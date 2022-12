Un’immagine degna della Guerra Fredda: la liberazione del cestista americano Greiner contro un trafficante d’armi russo

La stella del basket americano Brittney Grenier è arrivata negli Stati Uniti venerdì mattina dopo essere stata rilasciata da una prigione russa in cambio di un trafficante d’armi soprannominato “Mercante di morte”.

È atterrato in Texas intorno alle 10:40 EST, secondo le immagini di CNN e Fox News. Brittney Griner, 32 anni, arrestata in Russia a febbraio per traffico di droga, e Victor Bout, 55 anni, che stava scontando una pena di 25 anni in una prigione americana, sono stati scambiati in un aeroporto di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti.

Lei è al sicuro

In un video del servizio di sicurezza russo rilasciato dalla TASS, una figura alta con una giacca rossa sta camminando sull’asfalto, un ometto sorridente con i baffi grigi gli sta andando incontro. Gli uomini in giacca e cravatta che li accompagnano si salutano da una parte e dall’altra e poi si allontanano nella direzione opposta. Nelle foto di scambio, che sembrano uscite dalla Guerra Fredda, l’atleta è mostrata con i capelli tagliati corti, senza le solite lunghe trecce.

“Pochi istanti fa ho parlato con Brittney Griner. È al sicuro. È su un aereo. Sta andando negli Stati Uniti,” Lo ha detto in precedenza il presidente degli Stati Uniti Joe Biden durante un breve discorso alla Casa Bianca.

giocatore di basket ha “maniere” nonostante “ShockIn una dichiarazione, ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti, la famiglia di Brittney Grenier ha dichiarato: “Vorremmo esprimere la nostra sincera gratitudine al presidente Biden e alla sua amministrazione per l’instancabile lavoro svolto per riportare Britney a casa”.

“soddisfazione”

In un altro video trasmesso dal canale filo-Cremlino RT, si vede Brittney Grainer che lascia in mano le sue valigie nella colonia penale. gli chiede una guardia in russo.Pensi che tornerai qui un giorno? “. Il filmato dell’FSB la mostra mentre guida un aereo nella neve, poi si assicura dalla cabina”felice”, chiarendo che non sa dove porterà. Negli Stati Uniti, la moglie del giocatore di basket Cheryl Griner ha detto a se stessa: “sopraffatto dalle emozioni. “Non c’è stato un giorno negli ultimi 10 mesi in cui non abbiamo tenuto Brittney Greener nei nostri cuori e nelle nostre menti”, ha detto. Ha detto il commissario WNBA Kathy Engelbert, che ha anche lasciato intendere che il giocatore di basket sarebbe atterrato in Texas.

Alle procedure di scambio ha partecipato anche l’Arabia Saudita, si legge in un comunicato congiunto con gli Emirati Arabi Uniti, precisandolo “mediazione condotta” Dal presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed e dal principe ereditario saudita Mohammed bin Salman.

Joe Biden ha ringraziato Abu Dhabi, ma la Casa Bianca si è comunque qualificata per il suo ruolo, così come quello dell’Arabia Saudita.

Gli unici paesi che hanno partecipato ai negoziati sono stati gli Stati Uniti e la Russia.Lo ha detto la portavoce dell’esecutivo americano Karen Jean-Pierre.

Paul Whelan “profondamente deluso”

Un alto funzionario statunitense ha affermato che i colloqui con Mosca sono rimasti incentrati sul rilascio di Brittney Grenier e che gli Stati Uniti ne hanno informato l’Ucraina e altri alleati. Da parte sua, il Cremlino ha confermato venerdì che i negoziati “Solo scambio interessatoNon ha messo fine a tutto ciò “crisi” tra i due paesi, le relazioni tra di loro”Ancora a brandelli.

Un altro americano detenuto in Russia, l’ex soldato Paul Whelan, non è stato incluso nello scambio. “Anche se non siamo riusciti a ottenere il rilascio di Paul, non ci arrenderemo mai.Joe Biden ha confermato.

In una telefonata alla CNN dalla sua colonia penale in Russia, si disse Paul Whelan “Molto deluso“. “Non capisco perché sono ancora qui.”, ha detto. In una dichiarazione, la sua famiglia ha detto di essere comunque “felicissima” per la signora Greiner “ancora distrutto” Conoscere Paul Whelan in una prigione russa. Arrestato nel dicembre 2018 in Russia, è stato condannato a sedici anni di carcere per “spionaggio”, una condanna che ha denunciato come fabbricata da zero.

“Mercante di morte”

Brittney Griner, un’atleta afroamericana di 32 anni e due volte campionessa olimpica, è stata arrestata a febbraio in un aeroporto di Mosca con vaporizzatore e liquido contenente cannabis, un prodotto vietato in Russia. È stata assunta dalla squadra russa di Ekaterinburg, durante la bassa stagione degli Stati Uniti, che è una pratica comune. Ad agosto è stata condannata a nove anni di carcere e, dopo che il suo appello è stato respinto, a novembre è stata trasferita in una colonia criminale nella Russia centrale.

I suoi sostenitori hanno a lungo denunciato la presa di ostaggi come merce di scambio con Washington nel conflitto ucraino.

Il nome di Victor Bout è stato menzionato in estate. Un famoso contrabbandiere di armi russo, arrestato in Thailandia nel 2008, è stato condannato a 25 anni di carcere negli Stati Uniti.

Viktor Bout è atterrato in Russia giovedì, secondo un canale televisivo pubblico russo. “Non preoccuparti, va tutto bene”, ha detto a sua madre, Raisa Butt, quando ha raggiunto il suo paese, “ti amo così tanto”. Soprannominato il “Death Dealer”, la sua straordinaria carriera è stata l’ispirazione per il film “Lord of War” con Nicolas Cage.

Americani e russi si accusano a vicenda di detenere i propri cittadini per scopi politici. Molti prigionieri sono stati scambiati in passato.