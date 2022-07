Sette morti, 15 dispersi nelle Dolomiti: “Con il riscaldamento globale la montagna diventa ogni anno più pericolosa”

Il giorno successivo Il terribile incidente che pianse sul ghiacciaio della MarmoladaLunedì, sulle Alpi del nord Italia, è stato il momento di cercare i dispersi. Domenica una parte del ghiacciaio è caduta, provocando la caduta a valle di migliaia di tonnellate di ghiaccio e roccia, proprio mentre le corde di due escursionisti stavano attraversando il massiccio. Il bilancio, lunedì sera, è stato particolarmente pesante: almeno sette persone hanno perso la vita mentre, lunedì sera, c’erano poche speranze per quindici escursionisti travolti da una valanga mortale.

Per molti osservatori, l’incidente, sebbene imprevedibile, è solo una conseguenza tra le altre degli effetti devastanti del riscaldamento globale sulla montagna. Sabato è stata raggiunta una temperatura record in cima al ghiacciaio (3.300 m di altitudine): 10 gradi contro temperature negative solitamente in questo periodo dell’anno. Il professor Massimo Frisotti ha confermato all’AFP che “questo esaurimento è una conseguenza delle condizioni meteorologiche attuali, cioè un episodio di caldo precoce coincidente con il problema del riscaldamento globale. Abbiamo avuto inverni molto secchi, con un deficit piovoso di 40-50 %.”

Il cambiamento climatico sta rendendo la montagna più pericolosa di quanto non lo fosse già. “Il problema quest’anno è che durante l’inverno piove molto meno”, osserva Yves Astaire Perrett, una guida alle alte montagne all’interno Casa delle Guide e Monte Val Thorens. Ha nevicato bene fino al 20 dicembre. Poi da gennaio ad aprile. Oggi siamo in condizioni ghiacciate che di solito vediamo a metà agosto. Abbiamo un mese. Questo rende la montagna più pericolosa”.

Innanzitutto a causa dei ghiacciai, la cui omogeneità si indebolisce a causa della scarsità delle precipitazioni invernali e delle temperature più elevate del solito, che porta allo scioglimento di alcuni di essi. Quindi sciogliendo il ghiaccio presente nelle cavità che funge da cemento tra le rocce. “Quando si sciolgono, le rocce si separano e finiscono per cadere”, commenta Yves Astaire Perret. La mancanza di neve durante l’inverno e il caldo estivo sono la combinazione perfetta per causare rocce o smottamenti”.

Per le guide alpine, questo complica la sicurezza delle escursioni. Di settimana in settimana, forse il volto della montagna cambiava profondamente. “Il ghiaccio si sta ritirando e collassando, è molto più pericoloso”, afferma Yves Astaire. Per fortuna c’è una grande solidarietà tra le guide. Quando vediamo massi che minacciano di cadere su strade precedentemente sicure, avvertiamo i nostri colleghi”.

Secondo le prove, il riscaldamento globale accelererebbe i cambiamenti delle montagne. “Dobbiamo essere molto più attenti di quanto non fossimo 10 o 15 anni fa”, dice. Alcuni dei sentieri, che erano ancora disponibili un paio di settimane fa, potrebbero non esistere più oggi. Basti pensare che le carte topografiche, a volte vecchie di 25 anni, non servono più a molto. Non hanno mai indicato dove fossero le crepe.

Yves Astaire prende l’esempio del Monte Bianco: “La via normale (NdR: Arête des Bosses) per raggiungere la vetta è ora molto più difficile. La differenza di temperatura tra il ghiacciaio freddo e il ghiacciaio caldo, favorita dal riscaldamento globale, significa quelle enormi fessure (ndr: a volte fino a 20 metri di profondità) rendono la salita più pericolosa. La montagna è sempre stata pericolosa. Ma sono passati più di dieci anni”.

La montagna uccide di più in estate

Contrariamente a quanto sopra, la montagna in inverno è molto meno mortale che in estate. Secondo i dati del Sistema nazionale di monitoraggio della sicurezza in montagna (SNOSM), ca. 250 persone hanno perso la vita nel 2021 nelle montagne francesi. Gli sport invernali (sci alpino, sci, alpinismo, scialpinismo, arrampicata su ghiaccio, ecc.) avrebbero ucciso solo un centinaio di persone nel 2021 in Francia, di cui 87 fuoripista. Al contrario, gli sport estivi (escursionismo, mountain bike, kayak, ecc.) avrebbero ucciso 143 persone. “Il periodo estivo è il periodo di maggiore mobilitazione per i servizi di emergenza, con picchi a luglio e agostodestinata SNOSM. L’escursionismo è l’attività che richiede più servizi di emergenza. Questa pratica, facilmente accessibile a tutti, era molto diffusa durante il periodo del Covid, ma a volte con persone disinformate, male attrezzate e spesso impreparate.

Infatti, delle 114 persone morte durante le escursioni, solo 60 sono morte per cadute. Gli altri 54 erano per arresto cardiaco o malessere.

Ecco alcuni consigli di base prima di partire per un’escursione in montagna: prima di tutto, dai un’occhiata più da vicino alle previsioni del tempo di oggi, che possono cambiare rapidamente; Preparati di conseguenza, ad esempio sostituendo le scarpe da ginnastica con le scarpe da trekking; Prendi degli indumenti che proteggano dal freddo. mangiare abbastanza cibo e acqua; non partire da solo o, se necessario, informare qualcuno a te vicino del percorso e dei tempi previsti; Prenditi il ​​tuo tempo per evitare di cadere a causa della pioggia; lasciato con un telefono cellulare carico o un segnale di emergenza; Soprattutto ascolta attentamente il tuo corpo e fermati non appena compaiono segni di stanchezza (crampi, vertigini, ecc.) che possono causare cadute o disagio.