‘Una donna radiosa e tenera’: la compagna di Mama Cho la loda in modo commovente

Ne stavamo parlando in precedenza, la YouTuber Mava Chou è stata trovata morta a casa sua il 22 dicembre. È stata vittima di stalking online e abbiamo appreso, durante il processo, che era stata presentata una denuncia. Segni di sostegno sono associati alla ragazza di 32 anni. Ma l’omaggio che il suo compagno ha fatto su Facebook

22 dicembre La youtuber 32enne Mava Chou è stata trovata morta nella sua casa. Madre di quattro figli e influencer di YouTube dal 2015, la giovane donna è stata vittima di molestie sui social. Ha anche presentato una denuncia poco prima della sua morte contro il suo ex marito e contro XIl suo avvocato ha detto domenica.

Dal tragico annuncio fatto dalla sua migliore amica su Facebook, si sono susseguiti segni di sostegno e di onori. Presentato anche il suo compagno Roman In un post pubblicato lunedì pomeriggio su Facebook. “Questo sarà sicuramente il mio ultimo post per te.”Ha annunciato immediatamente sotto la foto che ha pubblicato. “Con questa immagine, vorrei che le persone conservassero questo ricordo di te. Questo ricordo di una donna che è radiosa, radiosa, gentile, premurosa, piccoli sciocchi ai margini, forte, coraggiosa e vera, uguale a te”compagno continua.

Roman è profondamente addolorato per la scomparsa della ragazza e per il desiderio di evitare a tutti i costi un nuovo scenario simile, e fa appello al buon senso degli internauti: “Faccio appello a tutto il buon senso dei suoi figli, per favore non riprodurre lo stesso schema”, lui sta scrivendo.

Chiunque sia sopravvissuto a tutte queste pressioni sociali, la ringrazia per averla tenuta lontana da lui: “Voglio ringraziarti e tu lo sai, per esserti assicurato di proteggermi da tutto questo… Lo so e tu sai cosa eravamo e rimarremo l’uno per l’altro. Ti amo e ti amo. Amo il mio cuore mio angelo mio angelo”.

“A presto”, Conclude.