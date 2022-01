Una situazione complessa per molte famiglie e fornitori e potrebbe continuare

Il fornitore di energia Eneco ha deciso di rescindere i suoi contratti a prezzo fisso dal 1 gennaio. Il terzo fornitore di energia nelle Fiandre e il quarto in Vallonia non è stato l’unico a prendere questa decisione. Spiegato a causa dei prezzi elevati nei mercati all’ingrosso Giornale Al-Sada Nella sua edizione del mercoledì.

Ce graphique montre l’évolution, au cours des 6 derniers semestres, du prix de l’électricité (E) et du gaz naturel (G) en € par MWh au niveau de la facture totalal d’un ménage et d’une PME pour Belgio. Fonte: CREG © RTBF

Guardando il grafico sopra, la domanda ovvia è se le nostre bollette energetiche continueranno ad aumentare. La risposta è che è del tutto possibile. Vediamo, ad esempio, prezzi che salgono del 10%, o addirittura del 20%, in un solo giorno.

Sui mercati c’è ancora grande preoccupazione. I prezzi all’ingrosso, il principale fattore che determina le tariffe al consumo, sono ancora troppo elevati per il gas e l’elettricità. “Mai visto prima tra virgolette”, definisce Laurent Jacquet, portavoce di CREG.

Mentre alcuni avevano sperato che questa inflazione dei prezzi sarebbe continuata fino alla fine dell’inverno, ora stiamo parlando di prezzi che potrebbero rimanere alti per molto più tempo. Quindi un ritorno alla normalità nel mercato dei prezzi dell’energia non è previsto a breve termine, ma è chiaro che questo potrebbe cambiare.

Pressione anche sui fornitori

Inoltre mette sotto pressione i fornitori. “La situazione è difficile per i clienti, ma è anche molto difficile per i fornitori.“, spiega Stephane Bouquet, responsabile della comunicazione presso Febeg (Associazione dei fornitori di energia). Le prove, dice, sono,”Ci sono già tre fornitori che sono usciti dal mercato o sono falliti perché non possono più fornire questa copertura nel mercato così com’è al momento“.

Per Stephane Bouquet, il mantenimento di contratti a prezzo fisso è diventato insostenibile nel contesto attuale. Prende atto che attualmente non è previsto alcun compenso per la risoluzione di tali contratti. Ciò significa che se i prezzi scendono bruscamente ad un certo punto, i clienti cambieranno sicuramente contratto o fornitore. “Ma nel frattempo, il fornitore ha dovuto coprirsi per tutta la durata del contratto, 1 anno o 3 anni. Quindi viene visualizzato in un modo insolitoIl Direttore delle Comunicazioni di Febeg ha aggiunto: “Perché prima di vendere l’energia, deve comprarla lui stesso e deve comprarla per tutta la durata del contratto. Il cliente può lasciare il fornitore in qualsiasi momento senza indennità di risoluzione“Tutto ciò rende molto difficile, come fornitore, offrire ai clienti prezzi coerenti e interessanti”, afferma.