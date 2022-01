Valori USA da tenere d’occhio a Wall Street (aggiornato) – 01/06/2022 15:02

(Aggiornato con i future sugli indici e i prezzi pre-mercato di AT&T, ViacomCBS, Snap, Constellation Brands e Walgreens Boots Alliance)

PARIGI, 6 gennaio (Reuters) – I migliori titoli da tenere d’occhio giovedì a Wall Street, poiché i principali futures sull’indice indicano un’apertura intorno allo 0,2% per il Dow Jones Industrial Average. .IXIC in calo dello 0,45%:

* NETFLIX NFLX.O è in calo dell’1% prima del lancio sul mercato a $ 561,7 e si sta dirigendo verso la quinta sessione consecutiva di calo dopo un taglio dell’obiettivo di prezzo di gruppo da parte di JP Morgan, il broker che cerca un calo a medio termine nel numero di abbonati della piattaforma.

* GM.N giovedì è aumentato di quasi l’1% nel pre-mercato il giorno dopo che la casa automobilistica ha introdotto una versione elettrica del suo pickup Chevrolet Silverado che sarà commercializzato il prossimo anno per competere con i modelli FORD FN, RIVIAN AUTOMOTIVE

RIVN.O o Cybertruck per TESLA TSLA.O.

* AT&T TN, VIACOMCBS VIAC.O e NEXSTAR MEDIA GROUP

NXST.O — WarnerMedia e l’affiliata di AT&T ViacomCBS stanno indagando su una potenziale vendita di una quota significativa nella rete CW, se non di tutta quella società in comproprietà, ha riferito mercoledì il Wall Street Journal, citando fonti vicine. L’American Daily aggiunge che Nexstar Media Group è uno dei potenziali acquirenti. Le azioni AT&T hanno guadagnato l’1,5% nel pre-mercato e le azioni ViacomCBS hanno guadagnato lo 0,3%.

*ALPHABET GOOGL.O, META PLATFORMS FB.O – La Commissione nazionale francese per l’informatica e le libertà (Cnil) ha annunciato giovedì di aver inflitto multe di 150 milioni di euro a Google, controllata di Alphabet, e di 60 milioni di euro a Facebook, controllata di Meta Piattaforme, per non aver rispettato la normativa che disciplina l’uso dei “cookies”.



nL8N2TM1LP



* L’avversione al rischio pesa su Bitcoin, BTC = BTSP, che scende dell’1,8% a 42.652 dollari, allungando le proprie perdite per la quinta seduta consecutiva, il giorno dopo la pubblicazione del verbale della riunione di dicembre della Federal Reserve statunitense, che apre la strada per un anticipato rialzo dei tassi previsto negli Stati Uniti. Operatori di criptovaluta RIOT BLOCKCHAIN ​​RIOT.O, MARATHON PATENT GROUP

MARA.O e HUT 8 MINING HUT.O sono in calo tra il 2,7% e il 4% nel pre-mercato.

*SNAP SNAP.N scende dell’1% negli scambi pre-mercato e raggiunge il minimo di quasi 14 mesi dopo che RBC Capital Markets ha tagliato il prezzo obiettivo del titolo, con il broker che non si aspetta miglioramenti nell’attività sui social network da quando Apple ha cambiato la sua politica sulla raccolta dei dati sui loro dispositivi.

* CONSTELLATION BRANDS STZ.N è in rialzo del 2,2% nel mercato pre-scambio e il gruppo di liquori ha aumentato le sue previsioni sugli utili per azione per il 2022 in un intervallo da $ 10,50 a $ 10,65 per azione, da $ 10,15-10,45 in precedenza.

* WALGREENS BOOTS ALLIANCE WBA.O è aumentato del 2,6% nel pre-mercato a causa delle maggiori aspettative sugli utili rettificati per l’intero anno fiscale dopo un risultato trimestrale migliore del previsto.

* PFIZER PFE.N, BIONTECH BNTX.O – I Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) hanno annunciato mercoledì di aver esteso la dose di richiamo COVID-19 per gli adolescenti di età compresa tra 12 e 15 anni con un vaccino sviluppato congiuntamente da Pfizer e BioNTech.

nL8N2TM08W



* HASBRO HAS.O ha annunciato mercoledì di aver elevato Chris Cox, il suo capo dei giochi digitali, alla posizione di direttore generale del gruppo, in sostituzione di Brian Goldner, morto lo scorso ottobre.

* WALMART WMT.N – Il distributore statunitense ha deciso di ridurre il periodo di indennizzo per i suoi dipendenti che sono stati costretti all’isolamento a una settimana, invece di due, dopo essere risultati positivi al COVID-19, secondo una nota interna a cui fa riferimento Reuters. Walmart, il più grande datore di lavoro privato degli Stati Uniti con circa 1,6 milioni di dipendenti, è uno dei primi gruppi a fare un passo del genere.

* ROYAL CARIBBEAN RCL.N, NORWEGIAN CRUISE LINE NCLH.N – Le due compagnie di crociera hanno deciso mercoledì di cancellare i servizi a causa delle preoccupazioni sulla variante Omicron del coronavirus.

* AKAMAI TECHNOLOGIES AKAM.O – Piper Sandler abbassa il suo consiglio sul titolo a “neutrale” rispetto a “sovrappeso”, con un prezzo obiettivo ridotto da $ 133 a $ 127.

* ILLUMINA ILMN.O – Piper Sandler ha iniziato a monitorare l’inventario “sovrappeso”, con un prezzo obiettivo di $ 450.

(di Claude Chengo, montaggio di Sophie Lott)

((Per l’agenda dei risultati, fare doppio clic su RESF/US per le modifiche alle raccomandazioni, fare clic su RCH/US))