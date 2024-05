“La crescita del Belgio è alimentata dal debito”

Se confrontiamo la crescita del PIL del Belgio con quella dei paesi vicini, vediamo che il Belgio sta ottenendo risultati leggermente migliori, soprattutto rispetto alla Germania.

L’economia vallone si è ripresa dalla crisi sanitaria e inflazionistica meno rapidamente rispetto al Belgio nel suo insieme

Sostenere il potere d’acquisto

Tuttavia, l’economista Geert Noels non vede questo come un segno di crescita sostenibile. “Questa crescita è ottenuta grazie al sostegno del potere d’acquisto sostenuto da misure come stanziamenti speciali o riduzione dell’imposta sul valore aggiunto sull’elettricità. Ci spiega. E additare l’Olanda come un bravo studente grazie a fondi pensione che rappresentano quasi il doppio del suo Pil.

Alla domanda se non esiste una misura sostenibile della crescita, ha risposto che ci sono chiaramente punti positivi come “Un livello abbastanza basso di potere d’acquisto o tasso di disoccupazione. Ma la metà della creazione di posti di lavoro proviene dal settore pubblico. Il che non è molto positivo. Vivaldi stimava che il potere d’acquisto fosse molto più importante della competitività del Paese.. Geert Noels cita prove di classifiche globali in termini di competitività, dove il Belgio è uscito dalla top 20 nonostante in precedenza figurasse nella top 10. “Raccogliamo ma seminiamo meno che in passato.

Le dinamiche imprenditoriali sono meno forti

L’analisi di Gert Noels si unisce a quella della Banca nazionale, che conferma nel suo rapporto 2023 che “La dinamica imprenditoriale è meno forte in Belgio che in altri paesi europei.. Tra i fattori che spiegano questo ci sono:L’eccessiva protezione degli operatori storici, combinata con farraginose procedure di liquidazione amministrativa, rischia di rallentare non solo l’uscita, ma anche l’ingresso di iniziative imprenditoriali più innovative e quindi più rischiose.

Anche Jan Hendriks, professore di economia all’Università della California a Lovanio e membro fondatore del think tank Itinera, mette in prospettiva la buona performance del Belgio in termini di crescita. IL ““lato positivo” Certamente l’indicizzazione ha consentito di tutelare il potere d’acquisto e ha portato ““fermezza” Nei periodi più difficili, proteggere il Paese dai conflitti sociali. Ma, come Geert Noels, crede che questa strategia abbia dei limiti di budget. Sottolinea che il collegamento degli stipendi di 950.000 FTE (equivalenti a tempo pieno) nel servizio pubblico alle pensioni legali “Costa troppo”. Solo per le pensioni il costo aggiuntivo ammonta a 6 miliardi su un totale di 60 miliardi di euro. “Alla fine abbiamo sostenuto la domanda interna attraverso il debito. Si tratta di spese per consumi che, a differenza delle spese per investimenti, non hanno alcun valore aggiunto per il futuro.. Il risultato è che il debito aumenta più velocemente del PIL. ““Non possiamo finanziare la crescita dei consumi con il credito”. Stimato professore di economia. Citiamo la Danimarca come un bravo studente, che è riuscito a sostenere i consumi del paese durante la crisi sanitaria senza aumentare il debito. Che resta ad un livello molto basso, pari al 30% del Pil. “Abbiamo esaurito le nostre cartucce. La crescita è alimentata dal debito, mentre il Belgio è uno dei paesi in cui la quota degli investimenti sul Pil è la più bassa. “Dovremo trovare altri modi per garantire la crescita”.

È d’accordo con il punto di vista della BNB secondo cui si dovrebbero fare sforzi sulla produttività del fattore lavoro (calcolata al livello del PIL prodotto per ora lavorata). Per questo dobbiamo ispirarci ai Paesi Bassi, che hanno saputo innovarsi Cluster di gruppi Per le aziende di intelligenza artificiale grazie a tasse vantaggiose. in Belgio, “Tassiamo male”.Indica la riforma del diritto d’autore che colpisce gli informatici e gli sviluppatori nel settore strategico dell’intelligenza artificiale. Queste tasse scarsamente mirate aggravano la mancanza di riforme coraggiose. ““Ci sono pochi dilettanti e molta inerzia.”Riassume.