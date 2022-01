L’alimentatore Lampiris cambia nome

Cinque anni dopo l’acquisizione da parte del gruppo energetico francese Total, il fornitore di energia Lampiris ha cambiato nome in TotalEnergies, ha comunicato venerdì la società ai clienti.

Lampiris è stata fondata nel 2003 da Bruno Venanzi – attuale presidente dello Standard de Liège – e Bruno Vanderschueren. Il fornitore di energia è gradualmente diventato il terzo attore nel mercato dell’energia residenziale in Belgio. L’azienda è ben radicata in Vallonia e Bruxelles.

Total ha acquisito l’azienda nel 2016. Oggi Lampiris ha acquisito il nome del suo titolare: TotalEnergies. Il cambiamento sarà ufficiale alla fine del mese. Nulla cambia per i clienti.

Il CEO Mark Bensadon ritiene che questo nuovo nome consentirà a Lambres di “sfruttare tutte le risorse e le competenze di TotalEnergies per essere in una posizione migliore per affrontare le sfide del cambiamento climatico”.

“Grazie a TotalEnergies, Lampiris è stata in grado di unire le forze con questo enorme parco eolico al largo di Ostenda, chiamato Rentel. Grazie a questo parco, che è uno dei più grandi del Belgio, possiamo fornire elettricità verde e locale ad altri 300.000 famiglie”, ha commentato il manager in un videomessaggio.

Lampiris vuole rendere la guida elettrica più facile per tutti. “I nostri esperti installano stazioni di ricarica a casa tua e ora puoi utilizzare uno dei 12.000 punti di ricarica della rete TotalEnergies. Entro il 2025 sarai in grado di caricare la tua auto elettrica a velocità vertiginosa sulle autostrade europee, ogni 150 chilometri”.