Una decisione del tribunale impedisce agli agricoltori di chiudere la base Intermarche di Villiers-le-Boyer fino al 28 febbraio: “Abbiamo la rabbia nello stomaco”

L'atmosfera era meno allegra che al mattino, venerdì sera, nella base Intermarche di Ville-le-Boyer, chiusa per la giornata dai contadini. Verso le sei di sera si formò una folla davanti a un giovane agricoltore che stava seguendo il primo giro di trattative con Commeus. “A loro non importa, è un gran casinoDice chiaramente arrabbiato. Non siamo stati presi sul serio dai rappresentanti dei supermercati, che non hanno capito la gravità della situazione. “Siamo a un vicolo cieco.” Si dice addirittura che se le trattative con Commius non dovessero raggiungere un esito, il blocco potrebbe protrarsi per tutta la notte o addirittura per l'intero fine settimana.

“Lavoreremo su altri mezzi di pressione”. Ma non sarà così perché il giudice alla fine ha costretto i contadini a lasciare il campo. “Ci sentiamo tutti arrabbiati nello stomaco e ci sentiamo delusiOlivier Hoche, parlando verso le 20:30 In meno di un giorno di blocco abbiamo avuto diritto ad una sentenza e al rilascio da parte degli ufficiali giudiziari (Nota del redattore: chi si è recato sul sito nelle prime ore della giornata per effettuare le consuete osservazioni) . Non hanno perso tempo. Il giudice ha deciso che non si poteva più assediare la base Intermarche fino al 28 febbraio”. + per leggere | Cento contadini manifestano a Ville-le-Boyer (video) Anche quando le vicine rotatorie di Villers-le-Bouillet chiuderanno, gli agricoltori non potranno farlo fino alla stessa data. cosa succede se ? Verrà loro addebitata una multa di oltre 2.000 euro per agricoltore. Ora lavoreremo per trovare soluzioni e altri mezzi per esercitare pressioni”. Ed eccoli qui! READ Azioni in movimento: Elior, Ubisoft, SAP, Euronext e altri Gli agricoltori sono già sul posto la mattina presto Un po' di buon mattino, il terribile tuono dei cannoni risuonò nella base Intermarche di Villiers; Sventolano le bandiere gialle dell'Unione Giovani Agricoltori. Questo venerdì, giorno delle trattative a Bruxelles tra i sindacati degli agricoltori, i rappresentanti della grande distribuzione e i politici, molti agricoltori della regione si sono incontrati nuovamente presso il luogo di distribuzione. Sono venuti a bloccare la strada, con un tempo relativamente bello, sui camion che avrebbero dovuto consegnare ben 165 magazzini coperti da questi ultimi. Ma ciò non accadrà fino a nuovo avviso: “Se l'incontro con Komeo alle 15:30 avrà successo, lasceremo andare i camion. Sentiamo che sono sotto pressione. Questo è l'obiettivo”, ha detto. Lo ha spiegato in mattinata Vincent Langnaken, agricoltore di Bouvenistère (Waremi). “Vedremo al termine di questa procedura se nei prossimi giorni inaspriremo i toni”. “I nostri stipendi sono governati dagli industriali”. Le richieste restano le stesse, e si concentrano su due elementi principali: in primo luogo, una revisione della Politica Agricola Comune (PAC) a livello europeo, i cui standard sempre più restrittivi assediano i nostri agricoltori. C’è anche il problema dei negozi che riacquistano le materie prime prodotte dagli agricoltori a prezzi rispettabili. “Alcuni supermercati dicono che il loro margine di profitto è di solo un euro. Avete visto i prezzi della carne sugli scaffali? E il prezzo a cui la acquistano dagli allevatori?”– si chiede questo agricoltore che cinque anni fa ha rilevato la gestione dell’azienda agricola di suo zio. Personalmente, se non avessi avuto un lavoro in Parchi e Giardini dalla mia parte, non ce l'avrei fatta. Tutti i nostri stipendi sono soggetti ai produttori che realizzano enormi margini di profitto. “Allo stesso tempo, l’Europa sta giocando con i nostri fondi di investimento”. READ Tabou: E se la crisi andasse a vantaggio dello Stato? “È un fatto storico che lo Stato si arricchisce sempre durante una crisi inflazionistica”. “Hanno anche la capacità di rispondere e agire”. Al mattino, le informazioni sono arrivate tra i contadini presenti alla base Intermarche: sono stati informati che i contadini intendevano effettuare questo blocco e avevano precaricato i rimorchi dei camion, altrove, con l'obiettivo di poter fare tutto. Anche se effettuare solo parzialmente le consegne. “Hanno anche la capacità di rispondere e agire”.Ci sussurra Olivier Hoche, imprenditore agricolo dei Braves. Si pensa quindi che questi famosi camion siano pieni di trattori, ma devi ancora sapere dove trovarli. Spiega la sua situazione: “L’azienda agricola della mia famiglia è già stata schiacciata dagli industriali, questa è una cosa che mi fa male perché siamo legati alla nostra terra; Fiducia. Perché pensi che io sia diventato un imprenditore agricolo? Proprio perché volevo restare in questo settore. Oggi alla mia famiglia restano solo 30 ettari di terreno e aspiro a riaverli entro cinque anni”.